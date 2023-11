Innovazione, bando da 4 miliardi di euro: caccia alle tecnologie a zero emissioni

La Commissione lancia oggi l’invito a presentare proposte per accedere al Fondo per l’innovazione, con una dotazione di 4 miliardi di euro per sostenere la diffusione delle tecnologie innovative di decarbonizzazione. L’invito è finanziato dai proventi del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS), da cui l’importanza di fissare un prezzo del carbonio per la transizione verde. Rispetto all’invito precedente la Commissione ha aumentato i fondi totali e ha raddoppiato la dotazione assegnata ai progetti di produzione di tecnologie pulite: quest’anno disponiamo di 1,4 miliardi di euro per rafforzare la capacità produttiva industriale, la leadership tecnologica e la resilienza delle filiere in Europa.

I promotori di progetti possono chiedere sovvenzioni per cinque aree contraddistinte da requisiti diversi in termini di bilancio e spese in conto capitale: decarbonizzazione generale – 1,7 miliardi di disponibili per progetti con CapEx superiori a 100 milioni; decarbonizzazione generale (media scala) – 500 milioni disponibili per progetti con CapEx comprese tra 20 milioni e 100 milioni; decarbonizzazione generale (piccola scala) – 200 milioni disponibili per progetti con CapEx comprese tra 2,5 milioni e 20 milioni; produzione di tecnologie pulite – 1.4 miliardi disponibili per progetti con CapEx superiori a 2,5 milioni incentrati sulla fabbricazione di componenti per l’energia rinnovabile, lo stoccaggio dell’energia, le pompe di calore e la produzione di idrogeno; progetti pilota – 200 milioni disponibili per progetti con CapEx superiori a 2,5 milioni incentrati sulla decarbonizzazione profonda.

I progetti saranno valutati in base al loro potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al grado di innovazione, alla maturità, alla replicabilità e all’efficienza in termini di costi. Il Fondo per l’innovazione può coprire fino al 60% dei costi pertinenti del progetto. Possono presentare domanda i progetti situati nello Spazio economico europeo e ora, a seguito della recente revisione della direttiva EU ETS, anche i progetti nel settore marittimo, nei trasporti stradali e nella costruzione, oltre a quelli sviluppati nei settori ad alta intensità energetica (compreso il trasporto aereo), nell’energia rinnovabile o nello stoccaggio dell’energia. I progetti promettenti che non sono abbastanza maturi per ricevere una sovvenzione o che non sono selezionati a causa di limitazioni di bilancio possono beneficiare del programma della Banca europea per gli investimenti che fornisce assistenza allo sviluppo di progetti.

I promotori di progetti hanno tempo fino al 9 aprile 2024, ore 17:00 (CET), per candidarsi tramite il portale Funding and Tenders dell’UE. I candidati sono incoraggiati a partecipare alla giornata informativa sul Fondo per l’innovazione 2023, che si svolgerà online il 7 dicembre prossimo, in cui avranno l’opportunità di conoscere le nuove funzionalità, scoprire la procedura di candidatura e chiedere chiarimenti all’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA), che gestisce gli inviti a presentare proposte del Fondo per l’innovazione. Anche i punti di contatto nazionali del Fondo per l’innovazione organizzano giornate informative nella maggior parte degli Stati membri.