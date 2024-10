Innovazione, Bruxelles seleziona 85 progetti: riceveranno sovvenzioni per 4,8 miliardi

La Commissione europea ha selezionato 85 progetti che riceveranno 4,8 miliardi di euro di sovvenzioni dal Fondo per l’innovazione, annuncia un portavoce dell’esecutivo Ue in conferenza stampa. I fondi andranno ad aziende “piccole, medie e grandi” di 18 Paesi (tra cui l’Italia) impegnate nello sviluppare nuove tecnologie, con un focus su quelle a zero emissioni. ”Si tratta del più grande bando dall’inizio del Fondo per l’innovazione nel 2020, che porta l’importo totale del sostegno a 12 miliardi di euro e aumenta il numero di progetti del 70%”, si legge in un comunicato. I progetti selezionati entreranno in funzione entro il 2030 e nei primi dieci anni di attività dovrebbero ridurre le emissioni di circa 476 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. A seguito dell’espansione, il portafoglio di progetti del Fondo copre 26 Paesi e un’ampia gamma di settori, tra cui industrie ad alta intensità energetica, energie rinnovabili, stoccaggio dell’energia, gestione industriale del carbonio, mobilità a zero emissioni (compresi i trasporti marittimi e aerei) ed edilizia. Le attività del Fondo sono legate anche alla recente revisione della direttiva Ets, il sistema europeo di tassazione delle emissioni. Di conseguenza è stata ampliata l’applicazione dei finanziamenti sia in termini di settori (che ora includono anche il trasporto marittimo, il trasporto aereo, l’edilizia e il trasporto su strada), sia in termini di livello di innovazione, che è stato esteso per includere tecnologie caratterizzate da una più elevata maturità, si legge sul sito del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza energetica italiano.