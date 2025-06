Innovazione, caccia ai giovani talenti: Graded e Janus alla Future Fair 2025

Idee innovative, progetti e visioni per il futuro: Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, ha partecipato con Janus, la nuova startup del Gruppo dedicata alla creazione di soluzioni software all’avanguardia per il mondo dell’energia, alla Future Fair 2025. Organizzata presso la Apple Developer Academy dell’Università Federico II di Napoli, la Future Fair è un evento internazionale di career day e app presentation che ha offerto a circa 360 studenti, provenienti da 25 Paesi del mondo, l’opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Oltre 90 le aziende, gli investitori e gli acceleratori d’impresa presenti e che sono alla ricerca di nuovi talenti.

E’ stata per Graded, che partecipato all’evento con Gennaro Ardolino, Chief Information Security Officer della società e Ceo di Janus, l’occasione per far conoscere a studenti e aziende “Hopee”, la nuova piattaforma per la gestione intelligente delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Nel corso della giornata sono stati svolti anche diversi colloqui conoscitivi per la copertura delle posizioni lavorative aperte nel Gruppo, entrando in contatto con giovani brillanti e motivati.