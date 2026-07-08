Innovazione campana, accordo con Pirelli: RIDEsense accelera lo sviluppo dello pneumatico connesso

L’innovazione nata in Campania conquista uno dei principali protagonisti mondiali dell’automotive. RIDEsense, startup innovativa nata all’interno dell’incubatore Campania NewSteel promosso da Città della Scienza e Università degli Studi di Napoli Federico II, ha stretto un’alleanza strategica con Pirelli per lo sviluppo dello pneumatico intelligente del futuro.

L’accordo di Corporate Venture prevede l’ingresso di Pirelli nel capitale della startup campana con una quota del 24,99% e la concessione di una licenza d’uso per i sensori virtuali sviluppati da RIDEsense.

Dall’incubatore campano alla partnership internazionale

RIDEsense rappresenta una delle esperienze più significative nate dall’incontro tra ricerca universitaria e impresa innovativa. La startup è nata nel 2023 come spin-off di Università degli Studi di Napoli Federico II e come realtà dell’ecosistema MegaRide, fondata da Flavio Farroni, Aleksandr Sakhnevych e Francesco Timpone, ricercatori del gruppo di Dinamica del Veicolo del Dipartimento di Ingegneria Industriale.

Il percorso di crescita della società è stato sostenuto da Campania NewSteel, incubatore certificato nato dalla collaborazione tra Città della Scienza e l’ateneo federiciano, che ha favorito lo sviluppo delle tecnologie proprietarie, la protezione delle innovazioni attraverso brevetti internazionali e il collegamento con importanti operatori del settore automobilistico.

I sensori virtuali per lo pneumatico connesso

La collaborazione con Pirelli punta allo sviluppo di nuovi sensori virtuali da integrare nell’ecosistema Cyber™ Tyre, la piattaforma tecnologica dedicata allo pneumatico intelligente.

Attraverso algoritmi avanzati in grado di elaborare in tempo reale i dati già rilevati dai veicoli, le soluzioni sviluppate da RIDEsense permetteranno di ampliare le capacità degli pneumatici connessi, affiancando i sensori fisici di Pirelli con sistemi digitali capaci di interpretare il comportamento del mezzo.

L’integrazione consentirà di potenziare le funzioni di sicurezza attiva, come il rilevamento immediato del rischio di aquaplaning, e di introdurre nuove applicazioni per la diagnostica predittiva dello pneumatico e dell’intero veicolo.

La ricerca campana protagonista della mobilità intelligente

L’accordo tra RIDEsense e Pirelli segna un nuovo passo nel percorso che porta la ricerca accademica verso applicazioni industriali globali.

La startup campana dimostra così la capacità di trasformare conoscenza scientifica e innovazione tecnologica in soluzioni destinate a incidere sull’evoluzione della mobilità, contribuendo allo sviluppo di veicoli più sicuri, intelligenti e connessi.