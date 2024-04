Innovazione, con la startup “Igloo” dispositivi e oggetti dialogano

Da un’idea di due giovani informatici di Arco, è nata in Trentino ‘Igloo’, la startup che fa dialogare oggetti e dispositivi attraverso la sensoristica. Un’idea avveniristica che ha conquistato un posto nel programma di Trentino startup valley, l’hub finanziato da Trentino Sviluppo. Samuele Dassatti e Andrea Zanin, 50 anni in due, il primo laureato in economia e il secondo in matematica, presto faranno la specializzazione alla Scuola Sant’Anna di Pisa e al Politecnico di Milano. Intanto pensano a come internazionalizzare e consolidare la loro startup. Il progetto che Dassatti e Zanin hanno deciso di chiamare Igloo per richiamare il concetto di ‘modularità’, ha suscitato l’interesse della giuria tecnica dell’allora Premio D2T Adventure X per le idee innovative di Trentino Sviluppo e Fondazione Hit che nel 2020 decise di assegnare loro un voucher del valore di 3 mila euro da utilizzare per avviare una vera e propria startup. “Molte startup nate per sviluppare dispositivi IoT – ha spiegato Dassatti – falliscono a causa delle loro scarse competenze software o perché, anziché facilitare la vita dell’utilizzatore, complicano la questione. Per questo, quando abbiamo pensato a come implementare la nostra piattaforma, abbiamo puntato sulla semplicità. In quest’ottica, oltre a gestire il salvataggio dei dati nel cloud, forniamo una app per l’utente finale”. Attiva soprattutto nei settori dell’Industria 4.0 e dell’ambiente, Igloo in questi anni ha chiuso significative collaborazioni con le altre aziende del territorio. Tra le ultime applicazioni concrete, la personalizzazione di una piattaforma per una ditta che vende finestre con incorporato l’antifurto e un portale per un’azienda che, invece, vende colonnine di ricarica per veicoli elettrici agli enti pubblici e quindi ha bisogno di tracciare gli utilizzi. Andrea Zanin ha detto che “in Italia, il mondo IoT ha preso piede solo di recente. Ci stiamo dedicando a questi temi già da qualche anno e di conseguenza stiamo già lavorando per sviluppare le tecnologie della prossima generazione dell’Internet delle cose, che pensiamo sarà strettamente interconnessa con l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata”. Intanto, Igloo si prepara a farsi conoscere anche nel resto d’Europa. Dassatti e Zanin si apprestano a partire per Parigi, dove, assieme a Trentino Sviluppo, il prossimo 16 aprile parteciperanno alla fiera Smau.