Innovazione, con l’IA e vecchie foto spia scoperti nuovi siti archeologici in Iraq

Un modello di intelligenza artificiale nato da una collaborazione tra informatici e archeologi dell’Universita’ di Bologna ha identificato quattro siti di interesse archeologico in Iraq, nell’area di Abu Ghraib, che erano sfuggiti allo sguardo dei ricercatori. La scoperta – riportata sulla rivista Plos One – e’ avvenuta a partire dall’analisi di immagini satellitari del programma Corona, scattate nel corso degli anni ’60 da satelliti spia statunitensi. “Il modello di deep learning che abbiamo messo a punto – spiega Marco Roccetti, professore al Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria, tra gli autori dello studio – ha dimostrato non solo un livello elevatissimo di accuratezza, intorno al 90%, nel localizzare la presenza di siti archeologici a partire da immagini satellitari, ma anche la capacita’ di scoprire nuovi punti di interesse archeologico finora sconosciuti. E’ un risultato straordinario con conseguenze significative per la conservazione del patrimonio archeologico anche in paesaggi modificati dall’intervento dell’uomo”. Il primo passo per identificare e localizzare i resti di antichi insediamenti umani e’ l’osservazione del territorio. Gli archeologi hanno diversi strumenti a disposizione a questo scopo, e uno dei piu’ utilizzati e’ l’analisi di fotografie aeree. Da queste immagini, l’occhio allenato di un esperto e’ in grado di riconoscere particolari conformazioni del terreno che possono indicare la presenza di un sito archeologico sepolto sotto la superficie. Da alcuni anni, archeologi e informatici dell’Università di Bologna stanno lavorando a un sistema di intelligenza artificiale per velocizzare e migliorare questo lavoro di analisi, utilizzando come caso di studio la pianura alluvionale della Mesopotamia meridionale. Dopo una serie di risultati acquisiti su immagini satellitari recenti ad alta risoluzione, il sistema e’ stato ora testato su una serie storica meno risoluta e pancromatica (cioe’ in scala di grigi) e su un’area specifica dell’Iraq centrale per la quale l’Universita’ di Bologna possedeva un permesso di lavoro sul campo. “Per testare questo nuovo strumento – spiega Nicolo’ Marchetti, professore di archeologia orientale al Dipartimento di Storia Culture Civilta’, tra gli autori dello studio – ci siamo concentrati sul distretto di Abu Ghraib, nella regione di Baghdad”.

“Un’area – prosegue Marchetti – che non era mai stata oggetto di indagini archeologiche sistematiche e che negli ultimi decenni ha subito profonde trasformazioni a causa dell’intervento umano. Proprio per questo, abbiamo addestrato il sistema non solo con le più recenti immagini satellitari, ma anche con quelle della stessa regione scattate negli anni ’60 dai satelliti spia statunitensi”. Le immagini storiche sono quelle del programma segreto Corona, con cui gli Stati Uniti hanno mappato negli anni ’60 i territori di Cina, Unione Sovietica e Medio Oriente. L’aggiunta di queste foto alle basi di dati fornite al sistema di intelligenza artificiale ha permesso di ricostruire un territorio che negli ultimi decenni e’ mutato drasticamente e di svelare cosi’ siti archeologici mai individuati prima perche’ quasi del tutto distrutti.

“Il ruolo delle immagini del programma Corona – conferma Marchetti – si e’ rivelato fondamentale: non solo per migliorare la capacita’ di analisi del sistema, ma anche per ritrovare siti archeologici che oggi non sono piu’ visibili a causa del processo di antropizzazione del territorio umano, con infrastrutture, urbanizzazione e lavori agricoli; circa la meta’ dei siti ancora esistenti mezzo secolo fa e’ oggi quasi del tutto distrutta. Grazie all’intelligenza artificiale siamo quindi riusciti a individuare quattro nuovi insediamenti che utilizzando gli strumenti e le tecniche archeologiche tradizionali sarebbe stato pressoche’ impossibile trovare, dato il loro attuale stato di conservazione”. Questa innovazione – sottolineano gli studiosi – non va a sostituire il lavoro degli archeologi, che resta centrale, ma permette di velocizzare e semplificare il processo di analisi delle immagini satellitari con la successiva verifica sul campo. L’intelligenza artificiale individua, infatti, una serie di possibili siti di interesse ma resta in capo agli archeologi la possibilita’ di valutare e validare i risultati, scegliendo quali siano i piu’ promettenti per una verifica sul campo. “Non e’ la prima volta, in ambito scientifico, che strumenti di intelligenza artificiale suggeriscono agli esperti umani sguardi inediti su fenomeni naturali facendo emergere significati inattesi”, osserva Marco Roccetti: “E’ un risultato straordinario, che facilita e arricchisce il lavoro degli archeologi e apre nuove prospettive di indagine, anche in connessione con altre tecnologie di rilevamento del territorio”.