Innovazione, Corazza (Parl. Ue): compito è favorire opportunità

“Soprattutto con buone regole che favoriscano e non ostacolino”

Roma, 11 dic. (askanews) – “E’ importante dare un riconoscimento a chi ha avuto buone idee, a chi vuole creare una start up, compito dell’Ue è favorire questa opportunità togliendo barriere e burocrazia al mercato, dando un sostegno economico e un accesso al credito più facile ma soprattutto facendo delle buone regole che favoriscano l’innovazione invece di ostacolarla”.Lo ha evidenziato Carlo Corazza, direttore dell’Uffico del Parlamento europeo in Italia, in occasione dei premi Angi 2023.