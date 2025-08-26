Innovazione, così l’IA migliora durata e sicurezza delle batterie per auto

Un team di ricercatori dell’Università di Uppsala ha sviluppato un innovativo modello di intelligenza artificiale in grado di migliorare in modo significativo la durata e la sicurezza delle batterie per veicoli elettrici. Lo studio, pubblicato su Science Advances, affronta una delle principali criticità legate all’elettrificazione dei trasporti: la rapida degradazione delle batterie, spesso il primo componente a deteriorarsi nei veicoli, con conseguenti sprechi e rallentamenti nella transizione verso la mobilità elettrica. Il nuovo sistema di AI permette di stimare con maggiore precisione lo stato di salute delle batterie, aumentando l’affidabilità delle previsioni fino al 70 per cento. Per raggiungere questo risultato, i ricercatori hanno combinato un ampio database di dati provenienti da brevi segmenti di ricarica con un modello dettagliato delle reazioni chimiche che avvengono all’interno delle celle. Questo approccio consente di tracciare con grande accuratezza il ciclo di vita delle batterie e di individuare i processi di invecchiamento già durante il loro utilizzo.