Innovazione, da Cisco Italia 700 borse di studio per diventare esperti di Cybersecurity

Cisco Italia mette a disposizione 700 borse di studio per diventare esperti di Cybersecurity frequentando gratuitamente un percorso di formazione che prevede lezioni, laboratori, webinar e incontri con esperti e aziende informatiche. E’ quanto annuncia l’azienda in una nota. Si tratta della seconda edizione di un programma lanciato la prima volta nel 2018, nel quadro di Digitaliani, il piano di investimenti dell’azienda per accelerare la digitalizzazione nel nostro Paese. Per candidarsi al programma di borse di studio, i giovani interessati hanno tempo fino al 24 novembre. Per partecipare alla selezione bisogna andare sul sito dedicato all’iniziativa Cybersecurity Scholarship Italia: è richiesto di completare online un percorso di base gratuito ‘Introduzione alla Cybersecurity e poi candidarsi con il proprio Cv. L’opportunità è aperta a tutti i giovani fra i 18 e i 35 anni residenti in Italia, con un’istruzione di livello superiore o universitario, che attualmente siano senza impiego o impiegati da meno di due anni. E’ richiesta anche una buona conoscenza dell’inglese. I giovani selezionati potranno poi partecipare al programma, che si svolgerà fra dicembre 2019 e giugno 2020.