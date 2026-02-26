Innovazione, dagli orologi ai telescopi: contest per trovare soluzioni quantistiche

Dagli orologi atomici ai telescopi per le comunicazioni quantistiche: sono alcune delle sfide della call lanciata da Leonardo in cerca di nuove soluzioni che possano favorire lo sviluppo di alcune innovative tecnologie quantistiche. Un ‘esperimento’ di open innovation nell’ambito del programma Solvers Wanted. “Obiettivo di questa call – ha detto all’ANSA Massimiliano Proietti, capo del Laboratorio di tecnologie quantistiche di Leonardo – è quello di aprirci al mondo per capire se ci siano persone o realtà interessanti che erano rimaste finora fuori dai nostri radar e con cui poter stringere nuove collaborazioni. Un’occasione per provare anche a risolvere alcuni problemi concreti ancora aperti”.

Una serie di 3 sfide, nell’ambito del programma Solvers Wanted, che puntano ad attirare talenti capaci di avere nuovi approcci nella risoluzione di alcuni nodi critici. La prima è nell’ambito dei sistemi di navigazione senza Gps, ossia una serie di nuovi dispositivi nati combinando orologi atomici ultra precisi e super compatti con sensori quantistici capaci di misurare spostamenti e rotazioni con una precisione finora impossibile. Dispositivi che potranno presto essere installati a bordo di aerei o navi e fornire la loro posizione in tempo reale senza dover continuamente comunicare con i satelliti, come avviene oggi. “Altra sfida – ha aggiunto Proietti – è nelle cosiddette comunicazioni quantistiche free space, ossia nel riuscire a mantenere sempre in connessione attraverso sottilissimi fasci laser due dispositivi in movimento a chilometri di distanza. Ad esempio due droni”.

Per farlo occorre sviluppare mini puntatori laser capaci di muoversi rapidamente e inviare impulsi formati da successioni di singole particelle di luce e ricevitori sempre più sensibili, minitelescopi mobili capaci di catturare continuamente i segnali in arrivo. Una terza sfida è invece sugli algoritmi, in particolare nel migliorare i metodi per ricostruire le immagini osservate dalle innovative ‘fotocamere’ quantistiche, strumenti capaci di vedere in situazioni finora impossibili per qualsiasi strumento, come attraverso la nebbia, sfruttando le bizzarre leggi della meccanica quantistica.