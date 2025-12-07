Innovazione, dai robot ai tumori: premiate dal Mur sei ricerche d’eccellenza

Da robot collaborativi capaci di comprendere se una persona è stressata a cellule immunitarie ingegnerizzate per combattere meglio i tumori: sei ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia sono risultati vincitori dei bandi del Fondo Italiano per la Scienza, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca per sostenere i progetti di eccellenza in Italia. I sei ricercatori, che lavorano nei centri dell’Iit di Genova, Roma e Napoli, riceveranno un finanziamento del valore compreso tra 1 e 2 milioni di euro ciascuno, a seconda del tipo di progetto, per i prossimi cinque anni.

Tre delle ricerche premiate hanno come protagonista il cervello. Angelo Forli studierà le capacità rigenerative del sistema nervoso, gettando le basi per un nuovo campo di ricerca: la cosiddetta ‘intelligenza rigenerativa’, che in futuro potrà guidare lo sviluppo di protesi e organi sintetici più intelligenti, robot che si autoriparano e algoritmi di Intelligenza Artificiale resistenti a guasti e manipolazioni. Tommaso Fellin indagherà quelle parti ancora poco studiate del nostro cervello, cioè quelle composte da cellule diverse dai neuroni, in modo da chiarirne le funzioni, mentre Giandomenico Iannetti cercherà di capire i meccanismi che permettono al cervello di mantenere la capacità di rispondere all’ambiente circostante anche durante il sonno.

Robot capaci di comprendere lo stato mentale e fisico di un lavoratore sono al centro della ricerca di Arash Ajoudani: l’obiettivo è realizzare una macchina in grado di tutelare la salute dei lavoratori e aiutarli nello svolgimento delle loro mansioni. Infine, i progetti di Velia Siciliano e Liberato Manna: il primo combinerà bioingegneria, immunologia e IA per rendere le cellule del sistema immunitario più intelligenti ed efficaci nell’attaccare i tumori, mentre il secondo svilupperà nuove particelle che emettono luce infrarossa dette ‘quantum dot’, sostituendo i materiali tossici con altri più sostenibili dal punto di vista ambientale.