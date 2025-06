Innovazione, dai robot alla genomica: l’Iit porta all’Expo le tecnologie per la salute

Robotica umanoide, protesi robotiche, genomica e tecnologie a Rna, nanomedicina e microscopia avanzata sono stati i temi del workshop ‘Health technologies: How science is transforming healthcare’ organizzato dall’Istituto italiano di tecnologia (Iit) nel Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, in occasione della settimana dedicata alla salute e moderato dal giornalista scientifico Akihiko Mori. L’evento ha riunito scienziati dell’Iit ed esperti di istituti di ricerca e aziende italiane e giapponesi con cui l’Istituto collabora nell’ambito delle tecnologie per la medicina del futuro, tra cui la Nikon Instruments, il Riken, la Kanazawa University e Bracco. L’incontro è stato aperto dai saluti dell’ambasciatore Mario Vattani, Commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, a cui è seguito un dibattito sulla robotica umanoide in una società che invecchia tra il Direttore scientifico dell’Iit Giorgio Metta e Hiroshi Ishiguro, professore all’Università di Osaka, creatore di una delle tre aree tematiche di Expo e famoso per avere creato un robot a sua somiglianza. L’evento è stato organizzato nel contesto di un protocollo di intesa firmato dall’Iit e dal Commissariato generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka per la valorizzazione della ricerca e della tecnologia made in Italy. Il workshop ha mostrato come scienza e tecnologia giochino un ruolo cruciale nell’identificare soluzioni, sia per la diagnosi precoce e il trattamento delle malattie da invecchiamento, che per fronteggiare le sfide economiche connesse. Il Direttore scientifico dell’Iit ha mostrato gli sviluppi della robotica umanoide evidenziando come il settore continui a progredire, sviluppando umanoidi capaci di interagire con l’essere umano e di lavorare al nostro fianco. La missione di trasferimento tecnologico dell’Iit è stata evidenziata anche dalla collaborazione pluriennale con Nikon Instruments nell’ambito della microscopia ottica. Giuseppe Vicidomini, Principal investigator of molecular microscopy and spectroscopy laboratory dell’Iit, e Ryu Nakamura, Nnp Designing department technology solution Sector healthcare business unit di Nikon, hanno illustrato come dalla ricerca di avanguardia è stato possibile ottenere uno strumento per l’osservazione delle cellule che ha avuto un impatto nella biologia medica.

Hazuki Takahashi, ricercatrice al Riken, e Stefano Gustincich, Direttore del Rna Lab dell’Iit, hanno raccontato il progetto Fantom dedicato all’individuazione di tecnologie a base di Rna; nanomedicine e nanoparticelle per terapie di precisione sono state l’argomento presentato da Satoshi Arai, professore alla Kanazawa University, e Gianni Ciofani, Principal Investigator del laboratorio di Smart Bio-Interfaces dell’Iit. L’expertise italiana ha trovato un ulteriore esempio nella collaborazione in corso con Bracco. Alessandro Maiocchi Innovation hub director di Bracco ha presentato Ippocrate, una piattaforma digitale per la ricerca clinica collaborativa basata su intelligenza artificiale che l’azienda sta sviluppando con l’Iit. Il workshop si è concluso con la presentazione di alcuni casi di successo, introdotta da Fabrizio Tubertini, Head of industrial innovation della Direzione trasferimento tecnologico. Laura Cancedda, Principal investigator del Brain development and disease lab dell’Iit ha parlato di Iama Therapeutics, start-up fondata per sviluppare un farmaco per le malattie del neurosviluppo; Luca Berdondini, Principal investigator del microtechnology for neuroelectronics lab dell’Iit ha mostrato l’evoluzione di microtecnologie per il cervello nel prodotto della start-up Corticale; Matteo Laffranchi, a capo del laboratorio congiunto Iit-Inail rehab technologies, ha illustrato il funzionamento di due protesi robotiche che saranno oggetto di trasferimento al mercato. “In un mondo che invecchia rapidamente, robotica, genomica, nanotecnologie e neuroscienze rappresentano una risposta per migliorare la qualità della vita”, ha commentato il Direttore scientifico di Iit ricordando che “le nostre tecnologie nascono per questo” e che “la collaborazione con un Paese avanzato come il Giappone ci permette di accelerare”. Temi come questi “sono sempre più centrali per Italia e Giappone, che condividono le sfide legate all’invecchiamento della popolazione”, ha sottolineato il commissario generale Vattani ringraziando “i partner come l’Iit, Bracco” e gli interventi di esperti come Ishiguro e Metta: “Grazie al loro supporto il Padiglione Italia è sempre più uno strumento prezioso per la diplomazia scientifica”.