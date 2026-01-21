Innovazione, dai robot alle big tech: terza edizione per l’AI Festival di Milano

E’ partita ieri la terza edizione di “AI Festival – Empowering the Agentic Era”, che per due giorni trasformerà Milano in epicentro di confronto sul ruolo dell’Intelligenza artificiale e dei cosiddetti “AI Agents”, la loro collaborazione con l’essere umano e l’impatto sul business e marcato. L’evento, ideato da Search On Media Group e organizzato da Wmw – We Make Future, riunisce Big Tech ed esperti internazionali in rappresentanza di realtà attivamente coinvolte nello sviluppo AI, tra cui Microsoft, Generative Bionics, Dell Technologies e Intel, Ntt Data, Amazon, EY, Salesforce, l’Agenzia spaziale europea, Cineca, Bocconi.

“AI Festival 2026 sarà il luogo e l’occasione in cui fare il punto su come l’Intelligenza artificiale stia trasformando il business e il mercato, creando nuove opportunità, modelli operativi e vantaggi competitivi per le imprese”, spiega Cosmano Lombardo, fondatore e amministratore delegato di Search On Media Group e ideatore di AI Festival e Wmf. “In questo contesto, la robotica rappresenta un settore chiave, in forte accelerazione a livello globale, come confermano le novità presentate al Ces di Las Vegas. Italia ed Europa devono investire in ricerca, innovazione e applicazioni pratiche per competere a livello internazionale. Questo evento nasce per favorire il dialogo tra aziende, startup e istituzioni, mostrando come tecnologie avanzate possano integrarsi con i processi umani e generare impatto concreto su economia, industria e società”. “Uno degli argomenti più convincenti a supporto dell’Intelligenza artificiale dal punto di vista economico è la sua capacità di sbloccare livelli di efficienza senza precedenti. In tutta la regione Emea, le aziende stanno utilizzando l’IA per ottimizzare i processi, prevedere la domanda e automatizzare le attività di routine, riducendo i costi e migliorando al contempo la soddisfazione dei clienti”, afferma Marco Fanizzi, vice president sales & managing director di Dell Technologies Italia L’evento si svolgerà nell’edificio Roentgen dell’Università Bocconi, partner principale della manifestazione.