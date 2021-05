Innovazione, Digital Innovation Hubs: bando europeo da 1 milione di euro

Aperto il nuovo bando dell’EUHubs4Data per identificare, valutare e selezionare nuovi Digital Innovation Hubs (DIHs) che entreranno a far parte della federazione di hub per l’innovazione basata sui dati. Oltre alle opportunità, alla rete e alla conoscenza che la federazione offre, il progetto stanzia 1.080.000 euro in sostegno finanziario ai nuovi DIH in diverse attività.

Inoltre, per questo bando EUHubs4Data ha unito le forze con la Big Data Value Association (BDVA/DAIRO) combinando in un unico invito la BDVA i-Spaces call for labels 2021 e EUHubs4Data call for DIHs.

In particolare, il bando BDVA i-Spaces labels 2021 valuterà la qualità e la rilevanza dei candidati e i BDVA i-Spaces validati con il rango più alto saranno riconosciuti per il finanziamento. In seguito, EUHubs4Data selezionerà 18 DIHs situati all’interno di regioni attualmente non coperte dalla federazione per far parte del progetto che riceverà il sostegno finanziario. I 9 DIHs con il punteggio più alto saranno incorporati al progetto già nel 2021, e altri 9 DIHs saranno incorporati nel 2022.

I nuovi DIHs sono tenuti a partecipare attraverso le seguenti attività: integrazione dei propri servizi nel catalogo della federazione, supporto agli esperimenti per i quali i propri servizi saranno selezionati nelle future Open Call for Experiments, disseminazione del progetto e delle attività

Possono partecipare al bando gli Stati membri dell’UE e i paesi associati a Horizon 2020.

È possibile presentare la candidatura fino al 15 giugno 2021.