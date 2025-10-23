Innovazione, domani ad Avellino la finale di Start Cup Campania 2025: il programma

Domani, venerdì 24 ottobre, dalle ore 11.30, la sede storica della Camera di commercio Irpinia Sannio (piazza Duomo 5, Avellino) ospita la finale di Start Cup Campania 2025, business plan competition promossa delle Università Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L’Orientale. La giornata si apre con un momento di networking e business matching tra i team finalisti e gli stakeholder. Alle 14,30 il via alla competizione con i saluti istituzionali di Marco Consales, direttore Start Cup Campania; Gerardo Canfora, rettore dell’Università degli Studi del Sannio; Girolamo Pettrone, commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio.

Dalle 15 si svolgono i pitch dei finalisti. Alle 16 è in programma la tavola rotonda “Giovani, Intelligenza artificiale e startup: costruire il futuro dell’innovazione in Campania”, moderata dalla giornalista Giovanna Fusco. Partecipano Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania; Emilio De Vizia, presidente Confindustria Campania; Andrea Di Girolamo, STMicroelectronics; Valentina Russo, socio fondatore di Logogramma; Angelo Giuliana, direttore generale Meditech; Nicola Massarotti, CTS Master MEIM – MiT, Università di Napoli Parthenope.

Finalisti Premio Speciale Studenti “Mario Raffa”

Blinko

App educativa per iPad per bambini dai 5 ai 7 anni che trasforma oggetti del mondo reale in strumenti per l’apprendimento linguistico.

Vincenzo Gerelli – Università degli Studi di Napoli Federico II

RicottaFlow

Prodotto che interrompe automaticamente il riscaldamento del siero di latte, per migliorare la qualità della ricotta, garantire il controllo di processo e aumentare la resa produttiva.

Benedetta Nunziata – Università degli Studi di Salerno

SongSphere

App nativa iOS sviluppata come party game musicale. I giocatori si sfidano a riconoscere canzoni da brevi anteprime audio nel minor tempo possibile, ottenendo punteggi in base alla rapidità e correttezza delle risposte.

Antonio Abbatiello – Università degli Studi di Napoli Federico II

Finalisti Start Cup Campania 2025

AgriKer – La Forza della Cheratina a Servizio dell’Agricoltura

Produzione di materiali biodegradabili con cheratina estratta da piume di pollo, riducendo l’impatto dell’industria avicola. La cheratina arricchisce il terreno durante il degrado, migliorando biodiversità microbica e fertilità del suolo.

Gianluca Rinaldi – Università degli Studi del Sannio

BRAVE Biotech – Biotechnological Recombinant Applications of Vesicles and Extracellular Elements

Sviluppo di piattaforme biotecnologiche basate sulla ingegnerizzazione di vescicole extracellulari, di origine batterica o eucariotica, che possono fungere da sistemi atti al rilascio target-specifico di farmaci, biologici e biotecnologici.

Viviana Izzo – Università degli Studi di Salerno

CIPS – Calzini Intelligenti per la Postura e la Salute

Soluzione innovativa per il monitoraggio posturale di anziani e lavoratori. Utilizza sensori flessibili ed e-textile per rilevare dati biomeccanici, analizzati localmente da un’unità compatta con Intelligenza Artificiale.

Giuseppe Longo – Università degli Studi di Salerno

Clinequal – Equità dei Dati Clinici

Applicazione specializzata nell’analisi di dati dei trial clinici neutrale rispetto alle aziende farmaceutiche. Quantifica i bias nei dataset di addestramento degli algoritmi AI in ambito medico, migliorando equità e accuratezza diagnostica.

Pasquale Junior Montò – Università degli Studi di Napoli Federico II

ErgoShirt – Sistema Intelligente per la Valutazione del Rischio Biomeccanico

Maglietta sensorizzata in grado di acquisire segnali inerziali e di elettromiografia di superficie e di inviarli ad una piattaforma AI in grado di effettuare una valutazione del rischio biomeccanico associato alla movimentazione manuale.

Leandro Donisi – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

HybrHand

Protesi di mano sensorizzata, modulare e attuata, progettata per offrire personalizzazione e accessibilità. Una base universale a braccialetto su cui si innestano moduli intercambiabili, adattando la protesi all’amputazione del paziente.

Mariarosaria Meola – Università degli Studi di Napoli Federico II

ImmunoMoDiLab

Caratterizzazione di un anticorpo monoclonale avente come target l’interleuchina-17 (Ab-IPL-IL-17TM) per offrire una valida e più efficiente soluzione terapeutica per il Sistema Sanitario Nazionale.

Anella Saviano – Università degli Studi di Napoli Federico II

JANUS

Algoritmi di Intelligenza Artificiale sviluppati in ambito di machine learning. Software che può girare su browser ed usa dati forniti dagli utenti per predirne di nuovi. Pensato per sostituire i modelli in tutti gli ambiti di scienza e tecnologia.

Ettore Saetta – Università degli Studi di Napoli Federico II

RethaiN – Powering the Circular Nitrogen Economy

Processo innovativo di biodigestione a basso costo che recupera l’azoto dal digestato e lo trasforma in proteine microbiche, utilizzabili come fertilizzanti e biostimolanti.

Stefano Papirio – Università degli Studi di Napoli Federico II

SerectomaGel

Idrogel a base di secretoma di cellule staminali della gelatina di Wharton per il trattamento delle ulcere cutanee. Tali cellule posseggono la migliore composizione di fattori antinfiammatori, immunomodulanti e trofici.

Filomena Napolitano – Università degli Studi di Napoli Federico II

SporaVax

Vaccino innovativo contro il cancro basato sulla capacità di presentazione di antigeni delle endospore di Bacillus subtilis. Grazie alla loro naturale stabilità e resistenza a diversi enzimi, si elimina la necessità della catena del freddo.

Lucio Pastore – Università degli Studi di Napoli Federico II