Innovazione, droni ispirati ai pipistrelli capaci di orientarsi anche nella nebbia

Un sistema ispirato all’ecolocalizzazione dei pipistrelli consente a piccoli droni di orientarsi in ambienti complessi anche in presenza di nebbia fitta, oscurita’ o ostacoli difficili da rilevare. La tecnologia e’ stata sviluppata da Manoj Velmurugan del Worcester Polytechnic Institute e descritta su Science Robotics, combinando sensori a ultrasuoni, una rete neurale e soluzioni per ridurre il rumore dei segnali. Il risultato dimostra che è possibile guidare robot volanti in condizioni in cui i sensori tradizionali falliscono.

I droni utilizzati nei test si basano su un approccio a basso consumo che sfrutta gli ultrasuoni, analogamente a quanto fanno i pipistrelli, in particolare il pipistrello bombo, capace di muoversi in ambienti bui utilizzando segnali minimi. A differenza dei sistemi convenzionali basati su telecamere o LIDAR, che risultano poco efficaci in presenza di fumo o nebbia, il nuovo metodo consente di rilevare ostacoli anche in condizioni visive degradate.

Il sistema sviluppato dai ricercatori si articola in due componenti principali. La prima e’ una rete neurale chiamata “Saranga”, progettata per filtrare e amplificare gli echi ultrasonici deboli, migliorando la capacita’ di distinguere gli ostacoli dal rumore. La seconda e’ una barriera fisica che riduce le interferenze generate dalle eliche del drone, aumentando la qualita’ del segnale. I test, condotti sia in ambienti interni sia esterni con un quadricottero di dimensioni ridotte dotato di sensori ultrasonici, mostrano che il sistema e’ in grado di evitare ostacoli sottili o trasparenti come fili, membrane e rami, e di muoversi in spazi ristretti anche in presenza di neve, nebbia o buio. Le prestazioni risultano superiori rispetto alle tecniche tradizionali di filtraggio del segnale, con una maggiore accuratezza nella rilevazione degli oggetti. La ricerca suggerisce che l’integrazione tra sensori semplici e algoritmi avanzati possa migliorare significativamente la navigazione autonoma, aprendo nuove possibilita’ per applicazioni in contesti difficili come operazioni di soccorso o ambienti pericolosi. Gli autori sottolineano inoltre che tecnologie considerate finora limitate, come i sensori a ultrasuoni, potrebbero trovare nuova efficacia grazie ai progressi nel calcolo e nell’intelligenza artificiale.