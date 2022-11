Innovazione e digitalizzazione per il Made in Italy

Progetta, comunica, innova: CM Advisor partner delle imprese per l’accesso ai fondi

Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno fornito un’accelerata decisiva alla transizione digitale. Tante aziende si sono ritrovate a dover rivedere le proprie strategie aziendali alla luce di una rivoluzione storica che ha evidenziato una serie di benefici dettati dallo sviluppo e dalla rimodulazione di un mercato in continuo cambiamento.

Le misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza consentono di perseguire una lastricata strada di potenzialità in grado di aprire nuovi orizzonti per le imprese italiane con la possibilità di servirsi di misure trasversali in grado di incidere in maniera intensa, soprattutto per le PMI, aumentandone la competitività grazie alla capacità di investire in innovazione, sostenibilità e formazione.

Il ventaglio di proposte messe a disposizione delle aziende attraverso gli strumenti e i fondi del PNRR, rappresenta un’occasione unica per le imprese che operano in molteplici comparti.

Le stime sull’impatto del PNRR ipotizzate dal governo sono significative e si riferiscono alle principali variabili macroeconomiche, l’inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile e l’equità.

Digitalizzazione, innovazione e competitività delle PMI rivestono una funzione essenziale e sono dichiarate obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza che mira a sostenere il sistema produttivo nazionale anche attraverso il rafforzamento del livello di digitalizzazione, l’innovazione tecnologica e l’internazionalizzazione. Il tema della transizione digitale assorbe circa il 27% delle risorse del PNRR e abbraccia differenti missioni del Piano.

“Oggi grazie ai fondi PNRR e Next generation EU ci sono ottime opportunità per l’innovazione, la ricerca, il digital e l’internazionalizzazione per le quali stiamo riscontrando una forte necessità sopratutto per le PMI. Questi fondi devono rappresentare una leva ma anche un’opportunità di crescita delle aziende anche e soprattutto sui mercati esteri – spiega Rosario Corrado Mancino titolare della CM Advisor – questo processo di crescita oggi più che mai è facilitato anche grazie alla comunicazione digital avvicinando le aziende ai player B2B. Un’accurata strategia di digital marketing consente di raggiungere interessanti obiettivi in poco tempo.

L’invito e il consiglio che mi sento di trasmettere alle aziende è di puntare sull’innovazione, la digitalizzazione e l’internazionalizzazione del brand e relativi prodotti, ma senza perdere la caratterizzazione del territorio, i valori che li costituiscono e le tradizioni che li appartengono”.

CM Advisor lavora al fianco di istituzioni, aziende e professionisti grazie ad un team di assoluta competenza che aiuta i clienti a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Le conoscenze e il livello di competenze acquisite nel settore consentono a CM Advisor di avere una distinta comprensione delle tendenze emergenti e dei cambiamenti dei diversi settori in cui opera e, inoltre, di offrire una consulenza preventiva gratuita per lo scouting preliminare delle opportunità a disposizione delle aziende.

I risultati maturati nell’ultimo anno consentono a CM Advisor di ritagliarsi un ruolo importante nel settore della consulenza alle imprese che vengono supportate con un orientamento qualificato per lo scouting delle opportunità e l’accesso alle diverse misure a disposizione.

CM Advisor è partner di Sace Simest, Promos Italia, member di ICC (Camera di commercio internazionale), Confindustria Sa, Aice (associazione Italiana commercio estero), IAB Italia (Interactive Advertising Bureau), IWA International internet association, Itkam Camera di Commercio italiana in Germania, IAA International Advertising Association, Club del marketing e della comunicazione e altri player. La società di consulenza e comunicazione, inoltre, ha maturato esperienza anche in materia di finanziamenti a fondo perduto dei bandi emessi dal ministero dell’Economia, ministero Sviluppo Economico, ministero dell’Agricoltura, ministero Turismo, ministero Affari Esteri, Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti, Sace Simest, Regioni e Camere di Commercio oltre alle opportunità offerti di Fondi d’investimento ed investitori italiani ed internazionali.

CM advisor supporta le aziende individuando modelli di business da utilizzare come strumenti per incoraggiare cambiamenti aziendali e per adattare il business alla situazione attuale; modelli che si pongono come focus per l’innovazione, la digitalizzazione e l’internazionalizzazione delle imprese. CM advisor si delinea come una guida autorevole ed etica al tempo stesso, caratterizzata da un approccio umano e confidenziale. Il suo unico obiettivo è quello di sviluppare il potenziale delle aziende attraverso strumenti digitali.

Chiedi una consulenza gratuita al team di cmadvisor.it