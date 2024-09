Innovazione e futuro del settore ittico in Campania, domani a Ispani il convegno di Agripesca

Le innovazioni che attendono il mondo della pesca e il loro impatto sul settore in Campania saranno al centro del convegno “La Pesca in Campania e il suo futuro attraverso l’innovazione” – realizzato da Agripesca (federazione delle imprese agricole, della pesca e della acquacoltura) con il patrocinio del Comune di Ispani e con il finanziamento del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare (Programma PNT) – che si terrà ad Ispani (Salerno) domani, 21 settembre, a partire dalle ore 16.

Le tematiche

Obiettivo del convegno sarà, anzitutto, rendere edotti gli imprenditori della pesca relativamente alle opportunità di finanziamento disponibili per le attività di pesca e acquacoltura attraverso il mercato dei capitali e dei bandi pubblici, fornendo loro una guida pratica su come accedere ai fondi e sui requisiti necessari per ottenerli. Sarà discussa, pertanto, l’importanza dei finanziamenti che supportano pratiche sostenibili, sia economicamente che ecologicamente, evidenziando come tali finanziamenti possano facilitare l’adozione di tecnologie innovative per la pesca e l’acquacoltura sostenibile. In tal senso rivestirà particolare attenzione lo sviluppo della produzione della canapa e l’applicazione della stessa nelle diverse tecniche di pesca.

L’incontro proseguirà sulla necessità di fornire una piattaforma per i professionisti del settore per incontrarsi, condividere esperienze e avviare collaborazioni, offrendo al contempo l’opportunità di interagire con esperti del settore finanziario, rappresentanti del governo e altre figure chiave, e promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale attraverso il workshop territoriali.

I relatori

Ad incontrare gli imprenditori della pesca del golfo di Policastro e dell’intera regione ci saranno Domenico Leone, presidente Agripesca Sicilia, che si soffermerà sui temi dell’innovazione nella pesca, Pietro Giannetti, operatore tecnico subacqueo della Sub Service Sapri, che tratterà il tema della pesca e biodiversità marina, Michele Ruiu, che relazionerà sulle best practices sull’acquacoltura, Marco Pedol, che presenterà uno studio sul finanziamento delle attività di pesca, Antonino Chiaramonte, presidente Associazione Nazionale Coltivatori Italiani di Canapa – Uci, che discuterà sull’uso della canapa nella pesca, e Giuseppe Chidichimo, docente presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche dell’Università Unical.

Ad aprire il convegno vi saranno i saluti di Francesco Giudice, sindaco di Ispani, Ferdinando Palazzo, sindaco di San Giovanni a Piro, Tommaso Pellegrino, consigliere regionale della Campania, e del deputato Attilio Pierro, componente della commissione agricoltura alla Camera dei deputati. Le conclusioni saranno tenute da Mario Serpillo, presidente nazionale Agripesca. “L’incontro riveste un’importanza fondamentale – ha dichiarato il presidente Serpillo – in quanto ha l’intento di fornire ai pescatori una serie di strumenti indispensabili per poter guardare al futuro delle attività di pesca. Il futuro ci riserva diverse incertezze e noi crediamo che gli imprenditori del futuro debbano poter fare affidamento su pratiche e strumenti nuovi”.