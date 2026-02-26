Innovazione e impresa per la crescita: la Svimez promuove un confronto a Napoli

Si terrà venerdì 6 marzo alle ore 17, presso la Fabbrica Italiana dell’Innovazione di Napoli (via Ponte dei Granili), l’incontro dal titolo “Innovazione e impresa per la crescita”, promosso dalla Svimez in collaborazione con la stessa Fabbrica Italiana dell’Innovazione.

L’appuntamento mette al centro il ruolo dell’innovazione e del sistema imprenditoriale come leve strategiche per la crescita del Paese, con un’attenzione particolare alle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno. Obiettivo dichiarato dell’iniziativa è favorire un confronto tra istituzioni, mondo produttivo e accademico sulle politiche e sugli strumenti necessari a rafforzare la competitività dei territori.

Apertura dei lavori e tavola rotonda

Ad aprire l’incontro saranno Luca Bianchi, direttore generale della Svimez, e Mariangela Contursi, direttrice della Fabbrica Italiana dell’Innovazione.

Seguirà una tavola rotonda con la partecipazione di Vincenzo Lipardi, presidente di Spici, Anna Del Sorbo, direttrice di Idal Group, Pier Paolo Baretta, assessore al Bilancio del Comune di Napoli, e Paola De Vivo, direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Le conclusioni con Manfredi e Fico

Le conclusioni saranno affidate a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e Roberto Fico, presidente della Regione Campania. A moderare l’incontro sarà Nando Santonastaso, giornalista del Mattino.

Per partecipare è necessario accreditarsi scrivendo all’indirizzo segreteria@svimez.it.