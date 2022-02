Innovazione e lavoro, Deloitte Consulting investe su Napoli. Nuova sede e altre 325 assunzioni

“Attrarre sempre più giovani talenti al Sud, contribuire alla trasformazione digitale del Mezzogiorno, offrire un’esperienza formativa di alto profilo. In questo contesto s’inseriscono i nostri sforzi per consolidare la presenza di Deloitte a Napoli e in Campania. In una fase delicata come quella attuale bisogna offrire brillanti prospettive che facciano da acceleratore per competitività e crescita, affinché le nuove generazioni siano pronte di fronte alle esigenze del mercato del lavoro del futuro”. Lo ha dichiarato questa mattina Alessandro Mercuri, Amministratore Delegato di Deloitte Consulting, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del network situata all’interno dell’area aeroportuale di Capodichino a Napoli, a cui ha preso parte anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Allo stato attuale presso la sede di Napoli Deloitte Consulting conta 325 persone, di cui oltre 100 provenienti da Digita, l’Academy promossa dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con Deloitte Digital. Il progetto è di arrivare a quota 650 persone entro i prossimi tre anni.

“Il nostro Paese – prosegue Mercuri – deve accelerare per colmare il gap di competenze digitali rispetto alle altre principali realtà europee. Per farlo bisogna puntare sui giovani, avvicinarli alle conoscenze tecnico-scientifiche e investire sulla formazione STEM per non rischiare di restare indietro rispetto ai settori strategici del prossimo futuro. Con Deloitte vogliamo rafforzare quest’impegno e stimolare i nostri talenti direttamente sul loro territorio di appartenenza”.

“La scelta di Deloitte- aggiunge il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi- di continuare ad investire sul territorio, così come quella di altre grandi realtà, rafforza il ruolo di Napoli come una delle grandi capitali europee dell’innovazione a livello internazionale. Grazie a iniziative quali la Digita Academy e Operazione Talenti, infatti, Deloitte ha acceso i riflettori sulle potenzialità del Sud e sulle capacità dei nostri giovani, dando una spinta concreta all’economia locale e offrendo opportunità ai più meritevoli”.

“L’ateneo e Deloitte- dichiara il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Matteo Lorito – condividono una missione il cui obiettivo è di utilizzare l’enorme potenziale del mercato che si è aperto con la trasformazione digitale per trattenere i talenti, offrire opportunità, aumentare la competitività delle nostre aziende e indirizzare la formazione universitaria ed in particolare la costruzione delle competenze dei nostri studenti su percorsi utili alle esigenze delle imprese. Digita ha consolidato questa straordinaria sinergia, facendo di Deloitte un partner strategico per le politiche di placement del più grande Ateneo del meridione”.

I due progetti

Operazione Talenti è un progetto Deloitte, nato dalla collaborazione con l’Università degli Studi Federico II, e consiste nella possibilità di iniziare una carriera retribuita in Deloitte frequentando in contemporanea un corso di laurea triennale. Avviato con dieci studenti e con la prospettiva di ad arrivare a quota cinquanta per ogni anno accademico, per la prima edizione ha registrato 86 candidature provenienti da 5 regioni italiane. Sono poi stati scelti 6 ragazze e 4 ragazzi, talenti che altrimenti avrebbero rischiato di restare esclusi da un percorso formativo di eccellenza e che invece possono ora abbinare studio e lavoro.

DIGITA – la Digital Transformation & Industry Innovation Academy è nata nel 2013 con l’obiettivo di fornire ai giovani in possesso di una laurea triennale le competenze necessarie a colmare il gap tra le aziende e l’ecosistema digitale attraverso un percorso accademico di alto livello e la possibilità di sfruttare sin da subito occasioni di contatto con il mondo del lavoro. Dal 2017 ad oggi ha contato 350 studenti, di cui 100 assunti in Deloitte e 50 che saranno assunti entro il mese di luglio.