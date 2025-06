Innovazione, ecco gli pneumatici smart: sistemi digitali con il “senso del tatto”

Da semplici ruote a raffinatissimi sensori capaci di sviluppare il ‘senso del tatto’: è l’evoluzione degli pneumatici, una trasformazione che nasce sin dalla catena produttiva, guidata dall’integrazione del cloud e dell’Intelligenza artificiale, e che punta ora anche a innovare la manutenzione della rete stradale. A raccontare la scienza nascosta dietro le gomme delle auto è stato Pier Paolo Tamma, Senior Vice President & Chief Digital Officer di Pirelli, in occasione dell’Aws Summit Milano 2025. “L’ideazione e la realizzazione dei nostri pneumatici nasce oggi dalle specifiche richieste dei produttori automobilistici, si tratta di richieste anche molto tecniche. Le auto elettriche, ad esempio, sono molto più pesanti di quelle tradizionali e hanno bisogno di altre prestazioni, ad esempio di minore resistenza al rotolamento o di silenziosità”, ha detto all’ANSA Tamma. Sfide al miglioramento che hanno trovato in questi anni risposte grazie a un ventaglio di tecnologie che spaziano dalla sensoristica all’IoT e l’IA. “Fino a qualche tempo fa per rispondere alle varie richieste i nostri chimici definivano le mescole più adatte e poi procedevano con numerosissimi test in laboratorio”, ha aggiunto Tamma. “Ma ora abbiamo trasformato questo processo: abbiamo usato 5 anni di dati per addestrare alcuni nostri algoritmi di IA e ora siamo in grado di predire il comportamento dei materiali, riducendo costi e tempo. In 24 ore facciamo quel che facevamo in 30 giorni”. Veri e propri gemelli digitali che permettono di progettare pneumatici capaci di rispondere a ogni esigenza e anche predirne l’usura. “Ma l’innovazione non si conclude qui perché gli pneumatici si stanno anche trasformando in sistemi digitali hardware e software. Di fatto li possiamo immaginare come il senso del tatto di un’automobile“, ha sottolineato Tamma. Integrati con sensori sempre più sofisticati gli pneumatici possono infatti raccogliere informazioni, elaborarle tramite algoritmi di Pirelli e trasferirle in tempo reale alla centralina elettronica dell’auto per dare indicazioni su come adeguare al meglio la frenata o la trazione in base alle caratteristiche del fondo stradale in tempo reale. O fornire persino informazioni all’esterno, ad esempio monitorare e informare le condizioni della rete stradale: un’idea al cuore di Cyber Tyre, in collaborazione con la startup italiana Univrses, che sta prendendo il via in Puglia.