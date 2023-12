Innovazione: ecco Hairemi, un progetto di Protom per l’Agenzia Spaziale Europea

Martedì 12 dicembre, presso il Liceo Giordano Bruno di Arzano, ha preso il via la sperimentazione pilota prevista nell’ambito del progetto innovativo Hairemi, realizzato da Protom per l’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Il progetto sviluppa un sistema di simulazione per il canottaggio, un vogatore innovativo che adotta una tecnologia aptica( spiegare …) ed è connesso ad un ambiente virtuale multiplayers. Il sistema è costituito da un vogatore, che si differenzia, rispetto agli altri dispositivi sul mercato per l’implementazione di vere e proprie leve che imitano i remi delle imbarcazioni da canottaggio, e la vera innovazione sta nell’applicazione della tecnologia aptica a queste leve, per modulare dinamicamente la resistenza, durante l’utilizzo del macchinario e quindi restituire un’esperienza di utilizzo più vicina a quella reale.

Alla presentazione del prototipo interverranno gli studenti del Liceo Giordano Bruno e la dirigente, Maria Rosaria Buono, il Presidente della Federazione Nazionale di Canottaggio, Giuseppe Abbagnale, il Technical Officer dell’Agenzia Spaziale Europea, ESA, Roberta Mugellesi Dow, il Founder di Protom Fabio De Felice, il Manager dell’Innovation Lab di Protom, Giuseppe Santoro