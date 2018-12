Innovazione ed export, al via domani a Napoli la sesta edizione di Smau

Si aprirà domani al Padiglione 6 della Mostra d’Oltremare la sesta edizione di Smau Napoli, l’evento, promosso da Regione Campania – Assessorato all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione – organizzato in collaborazione con Sviluppo Campania e dedicato all’innovazione e alla creazione di nuove occasioni di business tra ecosistema dell’innovazione e Sistema imprenditoriale e che ha come primario obiettivo l’attuazione e la comunicazione della RIS3, la strategia di Regione per uno sviluppo sostenibile e inclusivo del contesto campano, fondato sull’integrazione del sistema dell’innovazione con quello produttivo-economico e socio-istituzionale.

Oltre 50 i workshop gratuiti, 10 Smau Live Show, 21 casi di successo di imprese ed enti locali del territorio vincitori del Premio Innovazione Smau e 50 realtà campane altamente innovative tra cui 15 startup e 5 distretti, aggregati e organismi di ricerca. Fra quelli presenti ATENA Scarl, realtà nata con l’obiettivo di creare un distretto di alta tecnologia nei settori dell’ambiente e dell’energia, il distretto aerospaziale DAC, RITAM, rete di imprese e partner scientifici per la ricerca e l’applicazione di tecnologie avanzate per materiali per motori, SSIP – Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti e STRESS, distretto dedicato alle tecnologie e all’edilizia per le costruzioni sostenibili.

Non mancheranno anche le imprese digital, tra cui Cisco, Oracle, Seeweb e TIM che avranno il compito di affiancare imprese e PA nei loro progetti di innovazione.

L’edizione numero sei sarà animata, nei due giorni, da diverse iniziative che avranno l’obiettivo di premiare e valorizzare startup e makers offrendo importanti opportunità, anche a livello internazionale. Con Regione Campania e Sviluppo Campania, il 13 dicembre alle ore 16.00 verrà consegnato il Premio Smau | Regione Campania a due startup che hanno partecipato alle recenti edizioni di Smau a Berlino e Londra selezionate in base ad approfonditi colloqui avviati nell’ambito delle tappe internazionali e proseguiti nelle scorse settimane. Le due startup potranno avere accesso gratuito ad un percorso di accelerazione di una settimana all’interno di due acceleratori internazionali, Mind the Bridge di Londra e GTEC – German Tech Entrepreneurship Center – di Berlino.

Proprio in occasione di Smau Napoli, il 14 dicembre, si terrà la finale del Campionato Universitario Makers, il primo torneo italiano di realizzazione di progetti dell’Internet of Things (IoT) del mondo Maker, rivolto a studenti, laureandi e neolaureati STEM, sia triennali sia magistrali. Ideato ed organizzato da Math2B – Spinoff di Alumni Mathematica, il Campionato ha toccato gli atenei delle principali città italiane e, nell’ambito della finale del 14 dicembre, i vincitori di ciascuna tappa si sfideranno partecipando ad una nuova challenge sul tema Industria 4.0, per ottenere il Premio finale che consiste nella visita dell’headquarter europeo di Texas Instruments a Freising, nei pressi di Monaco di Baviera. Il secondo classificato potrà visitare la scuderia Toro Rosso, a Faenza.

LE NOVITA’ IN MOSTRA

Nell’area espositiva, che diventa sempre più il luogo in cui incontrare i nuovi partner di innovazione, entrare nel dettaglio della loro offerta e gettare le basi per future collaborazioni, saranno oltre 50 le novità in mostra: dalla piattaforma digitale per monitorare il rischio sismico dei fabbricati al sistema brevettato per trasformare un’auto tradizionale in veicolo ecologico ibrido-solare, dalla piattaforma video dedicata alla salute e al benessere, fino alle diverse applicazioni di realtà aumentata, virtuale e mista. Accanto a queste, le imprese digital presenti, come Cisco, Oracle, Seeweb e TIM punteranno molto anche sulla formazione, l’aggiornamento professionale e sullo sviluppo di nuove competenze, come ad esempio Cisco con il nuovissimo Cisco Digital Transformation Lab e con il percorso formativo Cisco Digital Ready Networking Bootcamp, l’iniziativa Java per la Campania di Oracle e il workshop di Seeweb su come avviare un progetto IoT in modo semplice. TIM sarà presente a Smau Napoli con TIM Digital Store, il marketplace business che offre un catalogo di oltre 100 servizi cloud realizzati da TIM e dai partner per supportare la digital transformation delle imprese. Presso lo stand dedicato sarà inoltre possibile conoscere la piattaforma TIM Open che permette a startup, sviluppatori ed operatori dell’ICT di realizzare soluzioni applicative avanzate e di pubblicarle sullo Store, mentre allo stand di Oracle sarà possibile scoprire anche Proxima Smart City, un modello, in Lego, di città intelligente di nuova generazione, realizzato da Oracle per mostrare in modo concreto come potranno essere le smart city di domani: proiettate al futuro e caratterizzate dalla capacità di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini semplificandone la vita attraverso lo sviluppo di servizi realmente innovativi.

NEGLI SMAU LIVE SHOW I VINCITORI DEL PREMIO INNOVAZIONE SMAU

Industria 4.0, Innovazione nel settore della sanità, dei servizi e in ambito agroalimentare saranno gli altri temi affrontati nei due giorni attraverso gli Smau Live Show tematici che si susseguiranno nei due giorni e che ospiteranno una sessione di speed pitching di startup e imprese che offrono soluzioni per quel settore e, successivamente un momento di confronto tra player del digitale, stakeholder del territorio e imprese ed enti locali vincitori del Premio Innovazione Smau. Quest’anno il Premio Innovazione sarà consegnato a 21 realtà del territorio e non solo, tra cui ad esempio, So.Re.Sa, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, EAV (Ente Autonomo del Volturno), Leonardo, Megaride, Mondo Camerette, Jabil e anche Opel e Roche.

Tra i premiati anche Fca che, a Smau Napoli, riceverà il Premio SMAU Corporate Open Innovation 2018. Il progetto vincitore si chiama I AM FCA – Innovation Award Millennials by FCA, la competizione tra studenti universitari nata su iniziativa di Fiat Chrysler Automobiles che coinvolge le facoltà di Economia di sei atenei dell’Italia Centro-Meridionale: Campania (Luigi Vanvitelli), Cassino e del Lazio Meridionale, Molise, Basilicata, Chieti e Pescara (Gabriele d’Annunzio), Bari (Aldo Moro). Il premio è andato alle idee più originali emerse, rispondendo ad un breve questionario, sul rapporto tra i giovani di oggi e le auto di oggi e di domani.

50 WORKSHOP GRATUITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per supportare imprese ed enti locali nei loro processi di innovazione, Smau ha messo a punto un calendario di 50 workshop gratuiti a cura di docenti, analisti ed esperti che andrà ad affrontare temi quali il marketing digitale, i social media per le imprese, l’e-commerce e poi, ancora, IoT, big data e analytics, cloud, lean production, manifattura additiva, realtà aumentata e industria 4.0, internazionalizzazione, innovazione nell’agrifood, startup e open innovation, cyber security, blockchain, intelligenza artificiale e fintech. Inoltre, nell’ampio programma di eventi e workshop, la Regione Campania sarà protagonista di un ciclo di appuntamenti che si svolgeranno in Arena Regione Campania dedicati alla presentazione delle politiche regionali in tema di lavoro e finanza per l’innovazione. Si parlerà, inoltre, di social innovation, di open innovation e del programma di accelerazione del Massachusetts Institute of Technology (MIT-REAP) a cui la Regione Campania parteciperà per la definizione e l’implementazione di una strategia in grado di stimolare la competitività̀ delle imprese locali.

STARTUP SAFARI

Per orientarsi tra le diverse proposte di innovazione presente in fiera, gli Startup Safari saranno tour gratuiti che accompagneranno i visitatori agli stand delle realtà presenti, personalizzati in base al settore di appartenenza delle imprese. Saranno inoltre organizzati tour specifici per associazioni di categoria e ordini professionali.

IL TOUR TRA I LUOGHI DELL’INNOVAZIONE

Inoltre, novità dell’edizione numero sei, il giorno 14 dicembre, sarà organizzato un tour in cui una delegazione di operatori nazionali e internazionali potrà visitare alcuni dei luoghi più innovativi della città: IIT – Istituto Italiano Tecnologia, Apple Developer Academy, Cisco Digital Transformation Lab.