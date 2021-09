Innovazione, Enterprise Europe Network: via alla gara per allargare il partenariato

Il Consiglio europeo per l’innovazione e l’Agenzia europea per le PMI (EISMEA), per conto della Commissione europea, ha lanciato una call per raccogliere manifestazioni di interesse da partner internazionali di Enterprise Europe Network. Enterprise Europe Network (EEN) è una rete che aiuta le imprese a innovare e crescere nel mercato unico UE. In particolare, EEN dà vita ogni anno a migliaia di accordi commerciali fornendo i seguenti servizi: consulenza dedicata alle aziende, supporto all’innovazione, servizi di partenariato. La nuova call mira ad ampliare la rete Enterprise Europe Network, aprendola ad altri mercati globali in crescita.

Il bando permetterà ai beneficiari di stabilire una relazione preferenziale con le principali organizzazioni europee di supporto alle imprese e con circa 3.000 consulenti aziendali esperti; collegare i clienti commerciali con le aziende europee leader del mercato che cercano partner commerciali affidabili all’estero.

È possibile candidarsi in tre diversi periodi, corrispondenti a tre cut-off: 30 settembre 2021, 31 marzo 2022, 15 dicembre 2022.