Innovazione, Erreka a caccia di startup hi-tech: candidature entro il 31 marzo

Erreka, un’azienda industriale che fa parte della Mondragon corporation, lancia una call per selezionare startup tecnologiche che facciano fare al gruppo Erreka Mondragon corporation un salto di qualità. Le startup avranno la possibilità di concettualizzare, sviluppare e implementare le loro soluzioni all’interno di Erreka, lavorando assieme a professionisti e risorse tecniche, industriali e commerciali. Inoltre, Erreka offrirà l’infrastruttura e lo spazio necessari allo sviluppo dei diversi progetti.

Erreka agirà anche come cliente della startup, offrendo un compenso economico per il valore della soluzione sviluppata. Così facendo, le startup diventeranno collaboratrici all’interno della rete e potranno avere accesso alla rete internazionale di impianti, clienti e distributori di Erreka.

Il bando mira quindi a selezionare le migliori startup, sia nazionali che internazionali, che siano disposte a rivoluzionare e trasformare il business attuale e futuro del gruppo. Nello specifico, le startup in questione devono essere già stabilite e devono disporre di un prodotto già sviluppato, che possa essere acquisito da Erreka in qualità di cliente. La scadenza per partecipare è fissata al 31 marzo 2022.