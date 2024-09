Innovazione, Fair riunisce a Napoli l’Italia dell’Intelligenza Artificiale

L’Italia dell’Intelligenza Artificiale per la prima volta insieme: al via il 23 e 24 settembre a Napoli la prima Conferenza generale di Fair – Future AI Research, il partenariato esteso che realizza gli interventi sull’IA nell’ambito del PNRR. Una sessione speciale è organizzata da Ansa per esplorare le potenzialità della IA nei settori dell’editoria, della salute e delle aziende. E’ il più importante incontro della comunità scientifica italiana che ruota attorno all’IA e vedrà la partecipazione di circa 700 specialisti, un’occasione per coinvolgere il mondo delle aziende e dei professionisti, così come gli studenti, e fare il punto dei primi 18 mesi di attività di Fair. Ad aprire i lavori saranno gli interventi del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, Giuseppe Di Pietro, presidente di Fair, e Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Molti i temi che saranno affrontati nei due giorni, a partire dalle nuove frontiere di ricerca, ai possibili rischi, fino al recente AI Act europeo. Un momento di discussione aperta sarà organizzato dall’Ansa, dal titolo ‘Next Generetion AI. La ricerca italiana per l’Intelligenza Artificiale’, con la partecipazione dell’Amministratore Delegato di Ansa, Stefano De Alessandri, per discutere sui futuri potenziali sviluppi dell’IA nel mondo dell’editoria. Durante l’evento si discuterà anche di come l’IA potrà modificare la nostra idea di società, dei rischi possibili per le aziende e dei vantaggi che potrà portare per la salute.