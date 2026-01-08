Innovazione, filiere globali più sicure: Accudire lancia il “cervello quantico”

La startup Accudire porta al Ces di Las Vegas il suo cervello quantico: QP-ERM (Quantum-Proof Enhanced Risk Management), piattaforma avanzata per la gestione del rischio in contesti ipercomplessi e ad alta incertezza, dalle filiere globali del commercio al trasporto di merci e persone. Il sistema, sviluppato dal team di Accudire con il supporto dell’Università di Verona e guidato dalla professoressa Alessandra Di Pierro, consente di confrontare scenari futuri alternativi e suggerire scelte ottimali anche in ambienti instabili.

Il progetto triennale, sostenuto da Gruppo Zucchetti, Circle Group e Ormesani Srl, unisce Quantum Machine Learning, AI avanzata e blockchain per superare i limiti degli algoritmi tradizionali, spesso legati ai dati storici e alla linearità. QP-ERM permette così di modellare l’incertezza in scenari nuovi o non lineari, offrendo decisioni più rapide e sicure e dati tracciabili e verificabili, anche in presenza di shock geopolitici, eventi climatici estremi o crisi sistemiche.

L’innovazione ha impatto diretto anche sui consumatori: garantisce maggiore disponibilità di prodotti essenziali come farmaci, riduce gli sprechi alimentari e sanitari, assicura trasporti più sicuri e controllati e offre trasparenza sull’origine, sul percorso e sull’impatto ambientale ed etico dei beni, migliorando la fiducia e la qualità dell’esperienza d’acquisto. Una gestione più efficiente del rischio contribuisce anche a stabilizzare i prezzi, assorbendo l’incertezza prima che arrivi sugli scaffali. “Siamo entusiasti di partecipare al CES 2026 con QP-ERM, il motore quantico che consente di predire e confrontare futuri possibili e suggerire percorsi ottimali in contesti fragili e imprevedibili”, ha commentato Abramo Vincenzi, ceo e co-fondatore di Accudire. “In un mondo BANI – Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible – l’AI tradizionale non basta. Il nostro approccio unisce Quantum Machine Learning e AI avanzata per modellare l’incertezza, mentre la blockchain rende ogni dato tracciabile e verificabile, garantendo meno rischio e maggiore fiducia operativa”.

QP-ERM è completamente integrata nella piattaforma ExAc, già utilizzata sul mercato per il digital shipping e la gestione elettronica dei documenti di trasporto, e rappresenta un passo strategico per l’espansione internazionale di Accudire, rafforzando le collaborazioni con aziende, istituzioni e partner tecnologici impegnati a costruire filiere più sicure, resilienti e sostenibili. Accudire sarà presente dal 6 al 9 gennaio alla fiera tech di Las Vegas all’interno dell’Eureka Park presso il Venetian Expo, nell’area dedicata alle startup italiane selezionate da ITA – Italian Trade Agency. La startup veronese punta a trasformare il mondo delle spedizioni con tecnologie Blockchain, Edge Computing, AI avanzata e Quantum Computing, mettendo al centro lo human factor e garantendo interoperabilità, sostenibilità e sicurezza lungo tutte le supply chain globali.