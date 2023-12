Innovazione, Finazzo (Edenred): scelta lavoro su offerta welfare

Rendere più semplice il prodotto welfare

Roma, 7 dic. (askanews) – “Come azienda siamo particolarmente attenti alle esigenze dei giovani e dai dati del nostro osservatorio relativo ad un campione di circa 4000 aziende clienti emerge che circa il 50% dei giovani sceglie il proprio lavoro in base all’offerta di welfare, elemento di integrazione del salario e di appeal per chi si approccia al mondo del lavoro. Quindi strategicità delle risorse umane, dell’innovazione per attrarre i giovani e per rendere sempre più semplice il prodotto di welfare”.Lo ha detto Simona Finazzo, direttore Public Affairs Edenred Italia, a margine del Premio Angi 2023.