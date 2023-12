Innovazione, Grendele (Carrefour Italia): sfida e opportunità

“Investiamo in nuove tecnologie e intelligenza artificiale”

Roma, 9 dic. (askanews) – “Siamo orgogliosi del lavoro svolto nel campo dell’intelligenza artificiale con la startup Digitiamo al servizio dei nostri clienti, una collaborazione per noi molto virtuosa e il cui valore aggiunto è stato oggi riconosciuto anche da ANGI”. Lo ha dichiarato Alessandra Grendele, Direttrice E-Commerce, Marketing, Dati e Trasformazione Digitale di Carrefour Italia, agli Oscar dell’Innovazione. “La trasformazione digitale è una sfida e un’opportunità per il nostro Paese, che richiede la collaborazione di tutti gli attori della nostra società. Carrefour Italia è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti ed è per questo che, nel percorso per diventare una Digital Retail Company, abbiamo deciso di investire nelle nuove tecnologie e nell’intelligenza artificiale. Per Carrefour l’innovazione è uno strumento privilegiato per promuovere un modello di business sostenibile, generando valore economico, sociale e ambientale attraverso azioni quotidiane”, ha concluso.