Innovazione, guida sicura in autostrada: primo simulatore a realtà aumentata 

Studiare il comportamento del guidatore in autostrada in prossimità dei cantieri, grazie a un simulatore di guida a realta’ aumentata, con l’obiettivo di analizzarne le reazioni e valutare soluzioni alternative per aumentare ulteriormente la sicurezza dei viaggiatori. E’ quanto prevede il progetto Dba – Driver Behaviour Analysis del gruppo di Autostrade per l’Italia che ha coinvolto quattro eccellenze italiane nel mondo della ricerca accademica, tra cui il Politecnico di Milano, l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, l’Universita’ degli Studi di Firenze e l’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II. Per la prima volta, Movyon, societa’ del Gruppo leader nello sviluppo e nell’integrazione di soluzioni di Intelligent Transport Systems, ha avviato una sperimentazione innovativa basata su un approccio scientifico integrato, combinando dati raccolti sul campo tramite droni e avanzate tecnologie di simulazione di guida. Il centro dell’analisi e’ il comportamento umano, osservato attraverso test condotti in una realta’ immersiva altamente realistica, ricreata all’interno di una cabina di guida di ultima generazione.

Parte della sperimentazione e’ proprio il simulatore di guida del Politecnico di Milano, sede universitaria dove sono state condotte le simulazioni attraverso gli scenari di realta’ aumentata e dove e’ stato analizzato il comportamento di guida. Le osservazioni riguardanti le traiettorie e i profili di velocita’ nei cantieri con il calcolo di misure surrogate di sicurezza sono frutto delle analisi dell’Universita’ di Napoli Federico II, mentre lo studio della percezione di sicurezza e del modo in cui i diversi profili di conducenti recepiscono l’ambiente stradale e la segnaletica in approccio ai cantieri e’ stato il lavoro portato avanti dall’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore. L’esame con algoritmi di intelligenza artificiale dei flussi video registrati dai droni, volta a identificare veicoli e traiettorie, infine, ha fatto capo all’Università degli Studi di Firenze. La sperimentazione rientra fra le iniziative promosse nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale di Autostrade per l’Italia in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Polizia di Stato, per sensibilizzare i viaggiatori sull’importanza di una guida corretta anche a tutela dei lavoratori che ogni giorno operano sulla rete autostradale.