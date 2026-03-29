Innovazione, IA per prevenire infarti: studio sulla popolazione nel Catanzarese

Il Comune di Marcellinara, nel Catanzarese, punta sull’intelligenza artificiale per prevenire le malattie del cuore. Prende il via infatti il Marcellinara heart study “primo studio italiano – spiega il Comune – che utilizza l’IA applicata all’elettrocardiogramma per individuare precocemente il rischio di infarto e ictus nella popolazione generale”. Il progetto, promosso dal Comune di Marcellinara, sarà guidato scientificamente dal prof. Ciro Indolfi con la collaborazione del dott. Domenico Simone Castiello, quale co-investigatore principale, e coinvolgerà la comunità locale. A tutti i cittadini over 50 è offerto uno screening gratuito e, attraverso un semplice Ecg, algoritmi avanzati di intelligenza artificiale analizzeranno segnali non visibili all’occhio umano, fornendo una valutazione personalizzata del rischio cardiovascolare. “L’intelligenza artificiale applicata all’Ecg può rivoluzionare la medicina preventiva”, ha sottolineato Indolfi, presentano l’iniziativa ai cittadini di Marcellinara. “Questo studio – ha proseguito – potrà permetterci di individuare, con largo anticipo, chi è a rischio di infarto o ictus, offrendo nuove prospettive di diagnosi precoce e riduzione della mortalità cardiovascolare. Si potrà rendere la medicina più proattiva, personalizzata e sostenibile, ottimizzando le risorse sanitarie e riducendo i costi sociali legati alle fasi avanzate della malattia”. Il Marcellinara heart study punta a sviluppare un modello replicabile capace di ridurre fino al 40% il rischio di morte cardiaca improvvisa.

Lo studio ha avuto l’endorsement della Fondazione nazionale della Società Italiana di cardiologia. “Marcellinara diventa oggi un laboratorio di salute e innovazione. Siamo un Comune piccolo ma che sa guardare al futuro, mettendo al centro il bene più prezioso: la salute dei cittadini”, ha affermato il sindaco Vittorio Scerbo. L’iniziativa è realizzata anche grazie alla collaborazione dell’Avis comunale. I cittadini di Marcellinara saranno invitati a partecipare volontariamente, firmando un consenso informato e sottoponendosi a un Ecg e alla misurazione della pressione arteriosa.