Innovazione, IA per scovare il cancro: via libera negli Usa a “Ventana Trop2”

Il colosso farmaceutico svizzero Roche ha ricevuto un nuovo via libera negli Stati Uniti per un dispositivo digitale basato sull’intelligenza artificiale per diagnosticare il cancro ai polmoni. Ventana Trop2 ha ottenuto lo status di terapia innovativa dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense. Si tratta di un test immunoistochimico (Ihc) combinato con un algoritmo di patologia digitale per determinare il trattamento del paziente, spiega un comunicato. Il dispositivo utilizza l’analisi delle immagini basata sull’intelligenza artificiale “con un livello di accuratezza diagnostica irraggiungibile con i metodi manuali tradizionali”, sottolinea il gruppo. L’algoritmo si basa sulla piattaforma di patologia assistita da computer Quantitative Continuous Scoring (Qcs) sviluppata dal concorrente AstraZeneca. Un patologo qualificato è responsabile della verifica della qualità della colorazione e dell’immagine, nonché della sensibilità e dell’accuratezza del rilevamento del tumore, insieme all’esame istologico, alle informazioni cliniche pertinenti e ai controlli appropriati, precisa Roche. Dopo la valutazione del patologo, l’algoritmo Trop2 rileva in modo indipendente le cellule tumorali e genera misurazioni associate dell’intensità della colorazione Trop2 Ihc nella membrana e nel citoplasma per calcolare il punteggio del rapporto di membrana normalizzato. L’algoritmo classifica quindi lo stato di Trop2 come positivo o negativo in base alla soglia nmr predefinita.