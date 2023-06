Innovazione, Ieo lancia “Sprecometro”: una nuova app per non buttare il cibo

L’Istituto Europeo di Oncologia, attraverso il programma Smartfood, e campagna Spreco Zero/ Last Minute Market, impresa sociale spin-off dell’Universita’ di Bologna, si sono alleati per lo sviluppo e la diffusione di Sprecometro, l’app messa a punto dall’Osservatorio Internazionale Waste Watcher per misurare e soprattutto prevenire lo spreco alimentare, adottando comportamenti responsabili, a partire da un’alimentazione sana e sostenibile. Sprecometro e’ un app scaricabile gratuitamente, sviluppata sotto la direzione scientifica di Andrea Segre’, professore ordinario di Economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile dell’Universita’ di Bologna, attraverso il lavoro congiunto del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari e di Last Minute Market (Lmm), di cui Segre’ e’ socio fondatore. Lo Sprecometro e’ uno strumento quotidiano per vivere in modo sostenibile. L’app misura infatti in grammi lo spreco alimentare di singoli e gruppi, valutando la perdita economica (euro), l’impronta carbonica (quantita’ prodotta di anidride carbonica) e l’impronta idrica (quantita’ consumata di acqua). Come? L’app attribuisce dei punteggi per ogni variazione in diminuzione dello spreco individuale nel tempo e per ogni contenuto visionato (video, lettura delle schede, risposte corrette ai quiz) consentendo di confrontarsi con altri utenti. Permette inoltre di attivare dei gruppi di riferimento: amici, famiglia, classe scolastica/universitaria, dipendenti aziendali, comuni e così via. Si possono cosi’ calcolare i dati aggregati di impatto economico e ambientale per valutare i progressi dei singoli, dei gruppi di amici e del totale degli utenti.