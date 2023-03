Innovazione, il robot umanoide Abel premiato ai CLASSified Award 2023

CLASSified Award 2023 – un evento per l’eccellenza dei 100 migliori prodotti e servizi nei settori dell’innovazione tecnologica e digitale selezionati da Class – ha visto tra i protagonisti anche il robot umanoide Abel del Centro di Ricerca E.Piaggio dell’Universita’ di Pisa. Abel ha infatti ricevuto il premio Tripla A nella categoria “Per curarsi”. Il premio nasce in seno alla rivista Class, per premiare le maggiori innovazioni in campo digitale e tecnologico. Il mensile Class effettua una scansione di prodotti e servizi piu’ innovativi in circolazione, svolgendo test che consentono ai lettori di effettuare le scelte piu’ adatte alle proprie esigenze. Per Abel hanno ritirato il premio il Dottor Lorenzo Cominelli dell’Universita’ di Pisa assieme ad Andrea Lori, CEO di Emotiva, la startup deep-tech milanese focalizzata nella misurazione dell’attenzione e del riconoscimento delle emozioni. Al Centro Piaggio, l’emozione per aver ricevuto un premio cosi’ prestigioso e’ indescrivibile, pensando soprattutto a quanto sia ambizioso il progetto che riguarda Abel.