Innovazione, il Sole 24 Ore lancia 24GPT: primo assistente 4.0 per la divulgazione economica

Il Sole 24 Ore presenta 24GPT, il primo assistente AI progettato per offrire informazioni chiare e approfondite su economia, finanza e mercati. Un’iniziativa che unisce l’autorevolezza del Sole 24 Ore alle più avanzate soluzioni di intelligenza artificiale generativa, per rendere la fruizione di tutti i contenuti informativi del Gruppo 24 Ore in modo più personalizzato, interattivo, immediato e moderno.

Grazie a un assistente digitale con cui dialogare in tempo reale, gli utenti possono ottenere spiegazioni semplici ma rigorose, personalizzate e puntuali. L’obiettivo è accompagnare le persone nella comprensione dei temi che influenzano la vita quotidiana, favorendo una maggiore consapevolezza. Attingendo al vasto patrimonio informativo del Sole 24 Ore, 24GPT fornisce risposte affidabili e sempre contestualizzate, con un approccio divulgativo, e propone anche un video dizionario dei principali termini economici e finanziari, spiegati in modo chiaro e sintetico, pensato per aiutare anche i meno esperti a orientarsi tra tassi, spread, inflazione e investimenti.

Attualmente in versione beta, 24GPT si basa sul dialogo e sulla partecipazione attiva degli utenti: suggerimenti e feedback saranno fondamentali per il miglioramento costante della piattaforma, che si arricchirà di nuove funzionalità e fonti informative.