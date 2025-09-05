Innovazione, il supercomputer Jupiter raggiunge la soglia dell’esascala

L’Europa entra nel campionato del supercomputer esascale con “JUPITER”. Il nuovo supercomputer Jupiter, inaugurato dalla Commissaria Zaharieva e dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz presso il Forschungszentrum Jülich in Germania, è ufficialmente diventato il primo sistema europeo a raggiungere la soglia dell’esascala, ovvero a eseguire più di un quintilione (10¹8) di operazioni al secondo, un livello di potenza di calcolo paragonabile all’aggregazione delle capacità di calcolo di un milione di smartphone moderni. Con questo traguardo, l’Europa entra nel campionato mondiale del calcolo ad alte prestazioni. Henna Virkkunen, Vicepresidente Esecutiva per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia, ha dichiarato: “Si tratta di una pietra miliare storica. Con Jupiter, l’Europa diventa la patria del computer più potente d’Europa e il quarto più potente al mondo. Proprio come il pianeta Giove esercita un’attrazione gravitazionale che plasma il nostro sistema solare, il supercomputer Jupiter unirà la comunità di ricerca europea, le sue start-up, la sua industria e i suoi talenti. Attirerà investimenti, stimolerà innovazioni e spingerà l’Europa verso il futuro”.La Commissaria per le Startup, la Ricerca e l’Innovazione, Ekaterina Zaharieva, ha dichiarato: “Con il primo supercomputer esascala europeo, stiamo aprendo un nuovo capitolo per la scienza, l’intelligenza artificiale e l’innovazione. JUPITER rafforza la sovranità digitale dell’Europa, accelera la scoperta e garantisce che le risorse di calcolo più potenti e sostenibili siano a disposizione dei nostri ricercatori, innovatori e industrie”.