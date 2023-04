Innovazione, incentivi a startup e Pmi: domande entro il 13 aprile

Pmi e Startup Innovative hanno tempo fino al 13 aprile per partecipare al bando Eurostars, che finanzia progetti di innovazione e internazionalizzazione (nell’ambito dell’iniziativa europea Innovative SMEs) con un contributo massimo di 500mila euro.

A disposizione ci sono 7 miliardi di euro (per il 40% destinati a imprese del Mezzogiorno), stanziati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, con risorse del Pnrr.

Il bando Eurostars 3 CoD 4 è rivolto a PMI innovative e Startup innovative, che possono presentarsi anche in forma congiunta con organismi di ricerca e con grandi imprese.

La domanda va inviata, completa di tutta la documentazione richiesta, per via telematica all’indirizzo PEC dgiai.div6@pec.mise.gov.it entro le ore 14 del 13 aprile 2023.

Il MIMIT effettua l’attività istruttoria ed entro 70 giorni valuta il progetto, in base a una griglia specifica (caratteristiche tecniche, spese, impatto finanziario, impatto ambientale e sociale), calcolando le agevolazioni spettanti sulla base del costo complessivo ritenuto ammissibile e comunicando l’esito positivo da utilizzare per i successivi adempimenti.

Le imprese che intendono partecipare devono inviare la domanda sia al bando europeo sia al bando italiano. In questo modo parteciperanno anche al bando cofinanziato con Horizon Europe, che incentiva progetti collaborativi internazionali di ricerca e sviluppo.