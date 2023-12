Innovazione, Lavalle (UniMarconi): la più importante è culturale

“Competenze sempre più innovative e in continuo aggiornamento”

Roma, 30 nov. (askanews) – “Diciamo che la formazione è uno degli ambiti più conservatori e che oppone maggiore resistenza ai cambiamenti e alletrasformazioni in atto. L’Università Marconi è nata nel 2004 dauna visione pioneristica come primo ateneo ufficialmenteaccreditato dal ministero per l’erogazione di corsi e-learning.Sull’innovazione abbiamo lanciato il nostro Innovation Hub,stiamo per lanciare un osservatorio sull’intelligenza artificialegenerativa e rimaniamo in contatto e dialogo con interlocutorinazionali e internazionali su questa visione pioneristica. Mal’innovazione più importante la stiamo facendo al nostro internoed è di carattere culturale, oggi è tramontata l’era in cui ci siformava e specializzava mantenendo inalterate le competenze nellapropria vita professionale e siamo entrati invece in un’epoca incui vengono richieste competenze sempre più innovative e uncontinuo aggiornamento. Stiamo quindi riorientando la nostraofferta formativa riallineando i nostri programmi con icambiamenti in corso”.Lo ha sottolineato Arturo Lavalle, Responsabile Area Ricerca eSviluppo, Università degli Studi Guglielmo Marconi, in occasionedella presentazione degli Oscar dell’Innovazione promossi daAngi.