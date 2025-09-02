Innovazione, l’ex miniera di Carbosulcis in Sardegna diventa un polo per l’IA

Sul finire di questo decennio, uno dei luoghi più emblematici della storia industriale della Sardegna, la miniera di Nuraxi Figus, scriverà un nuovo capitolo. Dopo oltre 170 anni, l’attività estrattiva di carbone ha lasciato il posto a un’idea audace: convertire la ex miniera di Carbosulcis in un polo per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale.

Il progetto punta a sfruttare le profondità sotterranee e le infrastrutture già esistenti per realizzare un impianto ibrido di accumulo energetico da 100 MW. Il cuore dell’idea è una tecnologia gravitazionale che lavora in sinergia con batterie convenzionali: pesanti elementi in caduta libera generano energia in modo simile alle centrali idroelettriche a pompaggio, ma senza bisogno di dighe. A questo si affiancano moduli di accumulo sopra terra, intrecciando così le soluzioni più innovative nel campo dell’energia sostenibile.

Il sito minerario, dotato di pozzi profondi tra 350 e 500 metri e di una rete sotterranea di gallerie, è già pronto a intraprendere il suo secondo atto: il sistema modulare dovrebbe iniziare a essere installato a partire da settembre, con un test sotterraneo previsto entro il 2025. L’obiettivo è di rendere operativo l’impianto entro il 2026, anno in cui il sito sarà completamente dismesso dal carbone e pronto a una nuova vita green.

Ma non è tutto: si sta già progettando un vero e proprio data center dedicato all’intelligenza artificiale. Una struttura modulare e flessibile, che verrà costruita progressivamente a partire dal 2026 e potrà arrivare fino a 100 MW di potenza. Il vantaggio energetico è doppio: grazie al sistema di accumulo gravitazionale, il data center potrà contare su un’alimentazione stabile, mentre il sistema offrirà un prezioso contributo al bilanciamento della rete elettrica regionale. Inoltre, grazie alla fibra ultrarapida Terabit recentemente estesa in Sardegna, il centro potrà operare in condizioni digitali di livello mondiale, garantendo sicurezza dei dati e sovranità digitale.

Il progetto è una vera e propria rinascita per l’area: cantieri dismessi si trasformano in poli produttivi green, lavoratori del sottosuolo continuano a utilizzare le proprie competenze nella gestione delle gallerie, e le risorse locali diventano volano per l’economia digitale. In un’Italia che fatica a coniugare le sfide ambientali con quelle occupazionali, questa riconversione rappresenta uno dei rari esempi riusciti in cui il passato industriale diventa punto di partenza per l’innovazione.