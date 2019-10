Innovazione, Manfredi: Un grande distretto hi-tech a Napoli

“Serve una politica integrata per creare un grande distretto dell’innovazione a Napoli dove tutte le aziende tecnologiche, ma anche manifatturiere, possano fare massa critica, investire in maniera massiccia e creare occupazione per quelle migliaia di nostri laureati che oggi partono per andare in altri Paesi europei o in altre Regioni d’Italia. L’obiettivo e’ che un domani possano restare, o tornare, nella propria terra”. E’ la proposta lanciata da Gaetano Manfredi, rettore dell’universita’ di Napoli Federico II, durante gli Innovation Days in corso in citta’. L’appuntamento organizzato dal Gruppo 24 Ore si propone di accendere un faro sulle eccellenze industriali italiane. “Napoli è un pezzo importante dell’economia produttiva italiana – ha detto Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore -, e’ la provincia che si colloca al terzo posto in Italia per nascita di start-up giovanili. Solo nel 2019 sono nate oltre 400 start-up, piu’ di una alla settimana. Napoli ha tanti problemi ma anche una sorprendente vitalita’”. “Le persone che scelgono di rimanere qui a Napoli lo fanno con forza tenacia e audacia. I dati della citta’ sono impressionanti da questo punto di vista”, ha sottolineato il sindaco Luigi de Magistris, mentre Vito Grassi, presidente dell’Unione industriali di Napoli ribadisce che le nuove start-up che si sviluppano sono “un punto di forza, indice di grande vitalita’ del territorio. Abbiamo imparato a non considerarle solo come nuove partite Iva – ha spiegato – ma anche come un nuovo modo di vivere la realta’ che si trasforma in modo impressionante”.