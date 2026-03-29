Innovazione, mappare la presenza di amianto attraverso dati satellitari e algoritmi  

Arriva dai satelliti un nuovo aiuto per mappare la presenza di amianto su tutto il territorio italiano: e-Geos, società del gruppo Leonardo partecipata al 20% dall’Agenzia Spaziale Italiana e all’80% da Telespazio, è alla guida del consorzio che si è aggiudicato il contratto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Grazie a immagini satellitari ad altissima risoluzione e a tecniche avanzate di classificazione basate su algoritmi di Intelligenza Artificiale, l’iniziativa consentirà di aggiornare il censimento delle coperture in amianto presenti su edifici pubblici e privati. Oltre a e-Geos, che ha sede a Roma, fanno parte del consorzio anche le aziende MapSat di Benevento e Planetek Italia di Bari, e l’Università di Cassino. “Contributi concreti come questo sono funzionali alla definizione di politiche pubbliche fondate su dati precisi e aggiornati – dice Milena Lerario, amministratore delegato di e-Geos – indispensabili per tutelare l’ambiente e migliorare la qualità della vita delle persone. In questo contesto – aggiunge Lerario – l’appartenenza a un grande gruppo industriale come Leonardo consente di valorizzare competenze, tecnologie e capacità di integrazione avanzate”. Le aree da mappare sono state identificate dalle varie amministrazioni regionali e includono scuole, ospedali e aree industriali. L’individuazione delle coperture in amianto permetterà di valutarne lo stato di conservazione e le immagini ottenute costituiranno uno strumento strategico per aiutare le autorità competenti a pianificare gli interventi di bonifica.