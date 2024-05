Innovazione, mezzo peluche-mezzo robot: ecco il “cane ballerino” Sparkles

Ha un muso da peluche, un mantello turchino tempestato di brillantini e movenze da vero ballerino: è Sparkles, la nuova versione danzante del più celebre cane-robot Spot dell’azienda Boston Dynamics, presentata in un videoclip a pochi giorni dal debutto della versione elettrica del robot umanoide Atlas. “Sparkles è un costume disegnato su misura per Spot, per esplorare le intersezioni tra robotica, arte e intrattenimento“, spiega l’azienda, che ha pubblicato il filmato su YouTube in occasione della giornata internazionale della danza. Nel video si vede Sparkles che si muove e scodinzola come un vero cane mentre cerca di attirare l’attenzione del robot gemello Spot. Quando i due si toccano, ecco la magia: uno accanto all’altro iniziano a ballare seguendo la stessa coreografia e dopo qualche secondo si fermano esausti, sdraiandosi sul pavimento. Il simpatico siparietto dimostra così che un robot progettato per attività di ricerca e soccorso come Spot possa in realtà trovare impiego anche in settori molto diversi come quello dello spettacolo.