Innovazione, nasce “Artificial Minds”: l’IA al servizio di imprese e istituzioni

L’intelligenza artificiale non è solo un’innovazione tecnologica, ma una forza che sta cambiando il mondo, rappresentaVita quotidiana, business, lavoro, sanità, cultura, ambiente, politica: tutti i campi dell’esistenza sono toccati in modo irreversibile da questa nuova potentissima rivoluzione, dalla quale non si tornerà indietro. Etica e sicurezza sono i temi cruciali cui istituzioni e aziende devono far fronte per governare questo cambiamento.è la mission di, la società dedicata ai servizi di intelligenza artificiale con il suo purposeArtificial Minds nasce da un’idea di, ingegnere elettronico specializzato in robotica, già fondatore e., dal 2004 società di riferimento in Italia nei servizi di analisi e gestione della reputazione di imprese, istituzioni e figure di rilievo pubblico. “Negli ultimi mesi – spiega Barchiesi – il tema dell’Ai è esploso, anche in Italia, se ne parla tantissimo da quandoha aperto agli utenti il suoma l’Ai non può essere ridotta a un’innovazione tecnologica. Come l’elettricità, sta cambiando il mondo”. “Siamo all’inizio della rivoluzione, è una strada da tracciare. Il nostro obiettivo è aiutare imprese e istituzioni a rafforzare i propri processi attraverso l’Ai e a farlo in modo etico. L’intelligenza artificiale, per essere un acceleratore del business, va maneggiata con estrema cura. Artificial Minds offriràcome ChatGpt, in vari ambiti: digital transformation, analisi dei big data, gestione e produzione di contenuti, data enrichment, customer care e fornirà consulenza sulla base delle specifiche esigenze dell’azienda. L’esperienza ventennale nel digitale, lo studio costante delle sue dinamiche e di modelli di analisi della percezione ci fa approdare all’intelligenza artificiale come naturale evoluzione”, aggiunge Barchiesi.