Innovazione, nuova App del Vaticano: è dedicata a San Carlo Acutis

E’ dedicata a San Carlo Acutis (1991-2006) e al suo genio informatico la nuova app ufficiale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. L’applicazione propone i contenuti del sito informativo istituzionale www.vaticanstate.va, ed è stata progettata per rendere l’accesso alle informazioni ancora più semplice, immediato e fruibile da dispositivi mobili. La nuova applicazione consente di consultare in modo rapido e intuitivo notizie, avvisi, comunicazioni ufficiali, migliorando l’esperienza di navigazione e l’accessibilità alle informazioni. Tra le principali funzionalità dell’app: accesso aggiornato alle notizie e alle comunicazioni istituzionali; notifiche push per ultime notizie; navigazione semplificata e ottimizzata per smartphone e tablet; maggiore accessibilità e fruibilità dei contenuti.
Nell’applicazione vengono riprodotti nelle varie sezioni: il santo del giorno, le notizie, le interviste, i video, i link di collegamento con le altre istituzioni del Governatorato: CFN, Musei Vaticani, Farmacia Vaticana, Poste Vaticane, Ville Pontificie, Specola Vaticana. Altre funzionalità verranno implementate successivamente. L’iniziativa rientra nel percorso di innovazione digitale promosso dal Governatorato del Vaticano, con l’obiettivo di favorire trasparenza, partecipazione e diffusione delle informazioni istituzionali attraverso strumenti moderni e inclusivi. Da oggi la nuova app è disponibile gratuitamente per il download su app Store e Google Play.