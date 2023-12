Innovazione, Oungre (A2A): è al centro nostro piano strategico

Coinvolgere giovani nell’ecosistema dell’innovazione

Roma, 9 dic. (askanews) – “Come A2A crediamo fermamente nel ruolo che le aziende possono assumere per sostenere lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione attraverso un approccio aperto, collaborativo e in grado di valorizzare le eccellenze del nostro Paese. Circular Material, startup in cui abbiamo investito con il nostro programma di Corporate Venture Capital, rappresenta un’eccellenza tecnologica: la prima ad aver ingegnerizzato un processo in grado di recuperare con grande efficienza materiali catodici attivi a partire dalla black mass delle batterie esauste. Investire in nuove realtà ci permette di contribuire allo sviluppo industriale circolare di nuove filiere, come quella delle batterie dei veicoli elettrici, strategiche in uno scenario europeo di forte scarsità di materia prima.”Lo ha affermato Patrick Oungre, Head of Innovation, CVC and rmatDigital Hub di A2A, in occasione dei Premi Angi 2023.