Innovazione, premio Angi per giovani talenti: cerimonia alla Camera il 17 dicembre

Meritocrazia, ricerca e capacita’ di analizzare il presente per disegnare il futuro. Queste le parole chiave del secondo Premio Angi (Associazione nazionale giovani innovatori). Svelate le undici categorie per premiare i nostri migliori talenti nel campo dell’innovazione e cerimonia di premiazione prevista per il 17 dicembre alla Camera. Menzione particolare per la giovanissima Valeria Cangina, diciotto anni, nominata recentemente tra le Inspiring Fifty, una delle 50 donne piu’ influenti in Italia nel mondo del tech. Queste le undici categorie che saranno premiate: Scienza e Salute, Costume e societa’, Cultura e turismo, Mobilita’ e smart city, Energia e ambiente, Industria e robotica, Food e Agritech, Sport e Benessere, Economia e Finanza, Formazione e Human resource, Comunicazione e Mass media. “Dietro a questo premio- spiega Gabriele Ferrieri, presidente ANGI- si cela la nostra mission: dare forza e stimoli ai giovani talenti. Il nostro compito e’ farli emergere”. “Ho scoperto la robotica a 11 anni- spiega la giovane Cagnina, recentemente inserita da Forbes Italia anche tra le 100 under30 che cambieranno il Paese- volevo costruire robot e mi si e’ aperto un mondo che mi ha portato ad arrivare anche a Boston. Oggi insegno robotica, a 16 anni ho fondato una scuola che oggi e’ diventata una vera e propria azienda. L’apprendimento e’ sotto forma di gioco”. Grazie al motto ‘Nulla e’ impossibile’, Valeria continua ad attrarre giovani e adulti nel mondo del futuro. “L’Innovation leader award con cui premiamo oggi Valeria- osserva Ferrieri- vuole portare alla lcue le straordinarie qualita’ nel nostro Paese”.