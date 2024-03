Innovazione, Premio Canada-Italia 2024: contributi fino a 4mila euro

L’Ambasciata del Canada ha aperto il bando del Premio Canada-Italia per l’Innovazione 2024. L’obiettivo è quello di rafforzare i legami tra i due Paesi in materia di innovazione, offrendo l’opportunità a membri dell’ecosistema italiano tra cui start-up, ricercatori, scienziati o professionisti del settore creativo di sviluppare progetti di collaborazione con partner canadesi in aree che portino a uno sviluppo socio-economico innovativo, inclusivo e sostenibile.

Nello specifico, le priorità dell’edizione 2024 sono: Ricerca sui minerali critici, Governance nell’uso dell’Intelligenza Artificiale e sua etica,Tecnologia quantistica, Prevenzione della violenza di genere, Scienze della vita e della salute

Il valore di un premio può arrivare fino a un massimo di 4.000 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è il 2 aprile.