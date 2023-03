Innovazione, premio Canada-Italia: avviso per ricercatori e startup

Il 2023 segna l’11esima edizione del Premio Canada-Italia per l’Innovazione, iniziativa dell’Ambasciata del Canada in Italia nata nel 2013 con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i due paesi nei campi della Scienza, Tecnologia, Innovazione e Scienze Sociali. Il bando è rivolto a esperti, ricercatori, scienziati, startup, professionisti delle industrie creative e innovatori italiani interessati a sviluppare e approfondire le proprie ricerche con colleghi e omologhi canadesi. L’appello alle candidature è concentrato su progetti e ricerche in ambiti prioritari per il Governo del Canada, così come per l’Italia. I settori prioritari identificati quest’anno sono Salute mentale, Raccolta e riciclaggio dei minerali critici, Produzione, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno, come fonte per contrastare il cambiamento climatico, Tecnologia quantistica, Prevenzione della violenza di genere. Il Premio consiste nel rimborso delle spese sostenute per un viaggio in Canada fino a un massimo di 3mila euro per incontrare il partner canadese e sviluppare il progetto.