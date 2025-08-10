Innovazione, prevenire incendi boschivi con sensori IoT, satelliti e droni intelligenti 

Con l’estate che porta con sé temperature elevate e siccità, aumenta il rischio di incendi boschivi. Legambiente ha calcolato che da gennaio a luglio sono andati in fumo 30.988 ettari (equivalente a circa 43.400 campi da calcio), con perdite economiche stimate in oltre 200 milioni di euro. Le tipologie più colpite sono le aree naturali (boschi) con 18.115 ettari seguite dalle aree agricole con 12.733 ettari. Ma tecnologia e prevenzione possono tutelare meglio il patrimonio forestale. “Quello che è fondamentale è la prevenzione. È importante riuscire a misurare le temperature in vari punti nei boschi e oggi con i moderni sensori è possibile farlo. Occorre un approccio integrato che combini sensoristica IoT, intelligenza artificiale, osservazione satellitare e ora anche droni di ultima generazione per il monitoraggio e l’intervento tempestivo” sottolinea l’amministratore delegato del gruppo Diagram, Roberto Mancini. Ai, sensori, reti IoT e droni intelligenti per la sorveglianza e il soccorso, sensori di temperatura, umidità, fumo e gas possono essere installati in foreste, parchi o aree urbane. Connessi tramite reti IoT (Internet of Things), permettono il monitoraggio in tempo reale e l’allerta immediata in caso di anomalie. Oltre ai satelliti, possono essere impiegati i droni. “Questi droni non solo sorvegliano, ma possono anche supportare le squadre di emergenza con rilievi rapidi e georeferenziazione dei danni, grazie all’integrazione con app dedicate” continua Mancini. In fase sperimentale c’è l’impiego di robot antincendio e veicoli senza pilota che possono intervenire in aree pericolose per gli esseri umani. “La lotta agli incendi non può più basarsi solo sull’intervento: serve una visione sistemica che unisca innovazione, gestione del territorio e coinvolgimento civico», conclude l’Ad di Diagram, nata nel 2024 dalla trasformazione del Gruppo IBF Servizi SpA e dalle acquisizioni di Agronica Srl, Abaco SpA, Agriconsulting SpA e Netsens Srl. Oggi l’azienda è detenuta per il 41,6% da CDP Equity (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), per il 41,6% da Trilantic Europe e per il 15% da BF Agricola.