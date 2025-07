Innovazione, ricerca, formazione, energia: al via i nuovi bandi del Fesr Sicilia

La Regione Siciliana ha ufficializzato un nuovo pacchetto di incentivi dedicato al mondo imprenditoriale, con l’obiettivo di stimolare innovazione, ricerca e sviluppo delle competenze. Il piano rientra nel Programma Regionale FESR 2021‑2027 e mira a fornire strumenti concreti per far crescere il tessuto produttivo siciliano, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.

Il pacchetto include sei linee strategiche: spazi per l’open innovation, ricerca industriale e trasferimento tecnologico, innovazione aziendale, transizione digitale, formazione specialistica e interventi per l’efficientamento energetico.

Uno dei primi bandi ad aprirsi riguarda l’Open Innovation, con una dotazione di circa 9,5 milioni di euro. Il bando, attivo dal 2 settembre al 31 ottobre 2025, sostiene percorsi di incubazione e accelerazione rivolti a startup e aspiranti imprenditori. I progetti potranno ricevere fino a 220.000 euro per attività di accelerazione, oltre a ulteriori contributi per spese in de minimis e per la costituzione di nuove imprese.

Contemporaneamente, il bando dedicato all’Innovazione delle imprese prevede oltre 19 milioni di euro per sostenere micro, piccole e medie imprese operative da almeno un anno. Sono finanziabili le spese per brevetti, personale qualificato, consulenze specialistiche e sviluppo di nuovi prodotti o servizi. L’intensità dell’aiuto varia dal 50% all’80%, in base alla dimensione aziendale e alla tipologia di attività.

Nel campo della transizione digitale, vengono messi a disposizione più di 16 milioni di euro per supportare la diagnosi digitale delle imprese, l’acquisizione di nuove tecnologie – come intelligenza artificiale, internet delle cose, cybersecurity – e la formazione del personale.

L’intero pacchetto si inserisce in una strategia regionale che punta a rafforzare la competitività del sistema produttivo, promuovere l’innovazione tecnologica, favorire la digitalizzazione e sviluppare le competenze specialistiche richieste dal mercato. È previsto anche un focus su transizione verde, imprenditorialità giovanile e attrazione di investimenti.

Le imprese e i soggetti interessati dovranno attendere la pubblicazione dei regolamenti attuativi e del calendario ufficiale dei bandi, che verranno diffusi nei prossimi mesi. Le prime finestre per la presentazione delle domande potrebbero aprirsi già tra settembre e ottobre 2025.

Con questo pacchetto da circa 45 milioni di euro, la Regione Sicilia compie un passo importante per rilanciare lo sviluppo locale e accompagnare le imprese verso un futuro più competitivo, sostenibile e innovativo.